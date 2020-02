Líbyjskí rivali sa stretli vo vojenskom výbore podporovanom OSN

Ženeva 3. februára (TASR) - Zástupcovia súperiacich strán v Líbyi sa stretli v pondelok vo švajčiarskej Ženeve v rámci spoločného vojenského výboru podporovaného Organizáciou Spojených národov (OSN).



Na rokovaniach sa zúčastňujú piati dôstojníci menovaní medzinárodne uznanou vládou národnej jednoty a piati zástupcovia Líbyjskej národnej armády (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara, píše sa podľa agentúry AFP vo vyhlásení OSN.



Rokovaniam predsedá osobitný vyslanec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé, ktorý minulý týždeň kritizoval "bezohľadných" zahraničných aktérov za zasahovanie do konfliktu v tejto severoafrickej krajine.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Povstanie viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího. V uplynulých mesiacoch eskalovali boje medzi medzinárodne uznanou vládou v Tripolise a jednotkami veliteľa Haftara, podporujúceho konkurenčnú vládu na východe Líbye.



V dôsledku týchto bojov Líbyi hrozí, že ju znova zachváti násilie v rozsahu konfliktu z roku 2011.



Koncom decembra turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podpísal s medzinárodne uznávanou líbyjskou vládou dve dohody: o námorných hraniciach a o bezpečnostnej a vojenskej spolupráci, ktorú konkurenčná líbyjská vláda na východe krajiny a sily lojálne Haftarovi odsúdili.



Podpísaná dohoda umožňuje Turecku vyslať do Líbye vojenských expertov a personál - spolu so zbraňami - napriek zbrojnému embargu OSN, ktoré už porušili iní zahraniční aktéri.



Vládu sídliacu v Tripolise okrem Turecka podporujú tiež Taliansko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín, približuje agentúra AP.