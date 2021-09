Líbyjský maršal Haftar sa vzdal velenia armády

Tripolis 22. septembra (TASR) - Vplyvný líbyjský poľný maršal Chalífa Haftar pozastavil svoje vojenské aktivity, čím si otvoril cestu k prípadnej kandidatúre v decembrových prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



Haftar v stredajšom vyhlásení uviedol, že sa dočasne vzdáva velenia Líbyjskej národnej armády (LNA), ozbrojených zložiek so zázemím vo východnej časti krajiny. Veliteľské právomoci nebude vykonávať do 24. decembra, keď sa v Líbyi budú konať prezidentské aj parlamentné voľby.



Tento krok podporil špekulácie, že sa kontroverzne vnímaný Haftar (77), ktorý je považovaný za jedného z kľúčových hráčov konfliktu v Líbyi, chystá kandidovať za prezidenta.



Mohol by tak urobiť na základe nového sporného volebného zákona, ktorý nedávno bez riadneho hlasovania ratifikoval predseda líbyjského parlamentu Akíla Ísa, ktorý je Haftarovým spojencom. Prijatie nového volebného zákona, ktorý je podľa kritikov šitý na mieru práve Haftarovi, zvýšilo v krajine politické napätie.



Táto legislatíva podľa kritikov nahráva práve predpokladaným politickým ambíciám poľného maršala. Umožňuje, aby v decembrových prezidentských voľbách kandidovali aj armádni predstavitelia, ak sa vzdajú svojich aktivít tri mesiace pred hlasovaním. V prípade, že vo voľbách neuspejú, bude im dokonca spätne vyplatená ušlá mzda.



Haftarova LNA v súčasnosti kontroluje východnú časť Líbye a niektoré oblasti na juhu krajiny.



S decembrovými voľbami sa spájajú nádeje na stabilizáciu Líbye po rokoch politického chaosu a ozbrojených konfliktov. Začiatkom tohto roka sa moci na základe dohody súperiacich frakcií ovládajúcich východ a západ krajiny ujala nová vláda národnej jednoty, ktorá má doviesť krajinu k voľbám.



Dolná komora líbyjského parlamentu so sídlom vo východolíbyjskom Tobruku v utorok schválila vyslovenie nedôvery dočasnej vláde. Stalo sa tak deň po tom, ako horná parlamentná sídliaca v Tripolise volebný zákon odmietla a navrhla odloženie volieb o najmenej jeden rok. V tejto situácie nie je jasné, či voľby uskutočnia v stanovenom decembrovom termíne.