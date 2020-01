Líbyjský maršal Haftar zatiaľ dohodu o prímerí nepodpísal

Moskva 13. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov informoval, že stranám konfliktu v Líbyi sa na pondelňajších rokovaniach v Moskve podarilo dosiahnuť určitý pokrok.



Líbyjský poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý bojuje proti medzinárodne uznanej vláde v Tripolise, však navrhovanú dohodu o prímerí zatiaľ odmietol podpísať. Podľa Lavrova si vyžiadal viac času na preštudovanie dokumentu, informovala agentúra AFP.



"Došlo k určitému pokroku," povedal Lavrov po rozhovoroch v Moskve, ktoré trvali zhruba sedem hodín a konali sa pod záštitou Ruska a Turecka.



Podľa ruského ministra si maršal Haftar spoločne s predsedom ním podporovaného tzv. tobruckého parlamentu "vyžiadal trochu viac času až do (utorka) rána, aby sa mohol rozhodnúť, či podpíše" dohodu o prímerí.



Za vládu v Tripolise sa na moskovských rokovaniach zúčastňuje premiér Fájiz Sarrádž, ktorý však odmietol sedieť za jedným stolom s Haftarom. Rozhovory preto prebiehali za pomoci ruských a tureckých sprostredkovateľov.



Poľný maršal Haftar sa už od apríla usiluje dobyť hlavné mesto Tripolis, kde sídli Sarrádžova vláda národnej jednoty. On sám podporuje konkurenčnú vládu a parlament, ktoré sídlia v Tobruku na východe Líbye.



Od nedele začalo medzi oboma stranami platiť prímerie iniciované Ruskom a Tureckom, príslušnú dohody by sa však mali podpísať na rokovaniach v Moskve. Následne by sa mal 19. januára konať v Berlíne medzinárodný summit o Líbyi.