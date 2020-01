Líbyjský parlament hlasoval proti dohodám s Tureckom

Benghází 4. januára (TASR) - Líbyjský parlament v hlasovaní odmietol dve dohody uzavreté vlani s Tureckom, ktoré upravujú vojenskú a bezpečnostnú spoluprácu, ako aj rozdelenie oblastí záujmu v Stredozemnom mori. Tlačová agentúra DPA o tom informovala v sobotu s odvolaním sa na vyhlásenie parlamentného hovorcu.



Dohody, ktoré uzavrela s Tureckom medzinárodne uznaná líbyjská vláda so sídlom v Tripolise, majú okrem iného umožniť vyslanie tureckých vojakov do Líbye, rozdelenej od roku 2014 medzi súperiace frakcie. Ankara prípadné vyslanie vojakov už dávnejšie avizovala a vo štvrtok tento zámer odsúhlasil turecký parlament.



Dohody podpísali 27. novembra v Istanbule líbyjský premiér Fájiz Sarrádž a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Líbyjský parlament, ktorý namiesto Sarrádžovej vlády v Tripolise podporuje konkurenčné vedenie s pôsobiskom vo východnej Líbyi, zároveň jednomyseľne odhlasoval vydanie premiéra na trestné stíhanie pre "vlastizradu", uviedol nemenovaný hovorca.



Európska únia vyjadrila v piatok znepokojenie nad rozhodnutím Turecka zasiahnuť vojensky do stupňujúceho sa občianskeho konfliktu v Líbyi. Pridala sa tak k podobným varovaniam Spojených štátov, Ruska či Egypta.



Generálny tajomník OSN António Guterres vydal v piatok vyhlásenie, v ktorom varoval pred poskytovaním zahraničnej podpory ktorejkoľvek z bojujúcich strán v Líbyi. Zároveň opäť vyzval na "okamžité prímerie v Líbyi a návrat všetkých strán k politickému dialógu", citovala z vyhlásenia tlačová agentúra TASS. Upozornil tiež na pretrvávajúce porušovanie zbrojného embarga voči Líbyi, ktoré zaviedla Bezpečnostná rada OSN.