Líbyjský veliteľ Haftar pricestoval do Ríma

Rím 4. mája (TASR) - Líbyjský vojenský vodca Chalífa Haftar pricestoval do Ríma na stretnutie s predstaviteľmi talianskych úradov. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry ANSA, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou.



Haftar sa v stredu večer stretol s ministrom zahraničných vecí Antonion Tajanim. Vo štvrtok sa očakáva stretnutie s premiérkou krajiny Giorgiou Meloniovou.



Haftar je veliteľom Líbyjskej národnej armády (LNA), jednej so súperiacich zložiek v občianskej vojne.



Taliansko čelí nárastu počtu migrantov a utečencov, ktorí prichádzajú cez more zo severnej Afriky. Mnohí z nich odchádzajú z regiónu Kyrenaika na východe krajiny, kde je pri moci Haftar.



V Líbyi vypukol chaos v roku 2011, keď bol počas povstania podporovaného NATO zvrhnutý a neskôr zabitý diktátor Muammar Kaddáfí.



Po rokoch ozbrojených sporov medzi východom a západom krajiny vznikla vlani v marci pod záštitou OSN v Tripolise vláda národnej jednoty vedená Abdalom Hamídom Dubajbom. Na východe krajiny je pri moci zase bývalý minister vnútra Fathí Bašagha, ktorého podporuje líbyjský parlament.