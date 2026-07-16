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Lichačov: Pri útoku Ukrajiny na záporožskú elektráreň zahynul inžinier
Lichačov tvrdí, že dron v stredu zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 16. júla (TASR) - Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov uviedol, že pri ukrajinskom útoku dronom na Ruskom okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň zahynul jej hlavný inžinier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Lichačov tvrdí, že dron v stredu zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar. Pri útoku zahynul aj vodič.
Šéf Rosatomu označil tento útok za „teroristický“ a vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby naň reagovala. „Očakávame, že MAAE rýchlo, konkrétne a jasne zareaguje na túto tragédiu,“ napísal na platforme Telegram.
MAAE na sieti X uviedla, že o incidente bola informovaná. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi odsúdil tento „neprijateľný útok“ na elektráreň a jej vedenie, ktorý vážne ohrozil jadrovú bezpečnosť. Agentúra zároveň vyzvala na „okamžité ukončenie všetkých útokov v blízkosti jadrových zariadení a ich zamestnancov“.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie sú potrebné spoľahlivé dodávky elektrickej energie. Teraz to zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE aj medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.
Lichačov tvrdí, že dron v stredu zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar. Pri útoku zahynul aj vodič.
Šéf Rosatomu označil tento útok za „teroristický“ a vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby naň reagovala. „Očakávame, že MAAE rýchlo, konkrétne a jasne zareaguje na túto tragédiu,“ napísal na platforme Telegram.
MAAE na sieti X uviedla, že o incidente bola informovaná. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi odsúdil tento „neprijateľný útok“ na elektráreň a jej vedenie, ktorý vážne ohrozil jadrovú bezpečnosť. Agentúra zároveň vyzvala na „okamžité ukončenie všetkých útokov v blízkosti jadrových zariadení a ich zamestnancov“.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie sú potrebné spoľahlivé dodávky elektrickej energie. Teraz to zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE aj medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.