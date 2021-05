Lichtenštajnského princa obvinili zo zastrelenia rumunského medveďa

Bukurešť 6. mája (TASR) - Environmentálne organizácie obvinili člena lichtenštajnského princa zo zastrelenia najväčšieho žijúceho medveďa na území Rumunska, ktorého sa mal dopustiť v rozpore so zákazom tzv. trofejového lovu veľkých šeliem. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.



Rumunská mimovládna organizácia Agent Green a rakúska VGT tvrdia, že medveď nazývaný Arthur bol zastrelený v marci v chránenej oblasti Karpát lichtenštajnským princom Emanuelom.



Princ, ktorý má bydlisko v rakúskej obci Riegersburg, dostal podľa zmienených organizácií od rumunského ministerstva životného prostredia osobitné povolenie na odstrel istej medvedice, ktorá spôsobovala škody na usadlostiach v sedmohradskej obci Ojdula.



"Princ však nezabil problémovú medvedicu, ale medvedieho samca, ktorý žil hlboko v lesoch a nikdy sa nepribližoval k obývaným oblastiam. Medveďa v danej oblasti dlhé roky sledoval strážca z Agent Green, pričom zviera nebolo zvyknuté na prítomnosť človeka," uviedli organizácie.



Podľa oficiálnych poľovníckych dokumentov, z ktorých citovala tlačová agentúra AP, mal princ Emanuel štvordňové povolenie na lov v župe Covasna a 13. marca "skolil" 17-ročného hnedého medveďa, za čo údajne zaplatil 7000 eur.



Gabriel Paun, riaditeľ organizácie Agent Green, uviedol, že išlo o najväčšieho medveďa spozorovaného v Rumunsku a pravdepodobne aj najväčšieho medveďa v celej Európskej únii.



Medvede hnedé sú živočíšne druhy chránené rumunskými aj medzinárodnými zákonmi. Bukurešť zakázala trofejový lov v roku 2016. Vláda však následne udeľovala výnimky z tohto zákazu, a to v prípade medveďov, ktorí spôsobovali vážne škody alebo ohrozovali ľudí.