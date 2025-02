Lichtenštajnsko bude mať po voľbách prvýkrát premiérku

Vaduz 10. februára (TASR) — Vládu Lichtenštajnského kniežatstva povedie prvýkrát v jeho dejinách žena. Premiérkou sa stane 60-ročná Brigitte Haasová, právnička a doterajšia riaditeľka Obchodnej a priemyselnej komory, ktorej Vlastenecká únia (VU) zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách do 25-členného parlamentu. Informovala o tom agentúra DPA.



VU získala 38,3 percenta hlasov, druhá skončila Pokroková občianska strana (FBP) so ziskom 27,5 percenta. Pred štyrmi rokmi dostali obe strany 35,9 percenta hlasov.



Vo voľbách sa Haasová a jej strana presadili proti kontroverznému právnikovi celebrít Ernstovi Walchovi, prívržencovi Donalda Trumpa a švajčiarskeho podnikateľa a politika Christopha Blochera, ktorý bol v minulosti zapletený do rôznych škandálov. V roku 1993 bol dočasne predsedom lichtenštajnského parlamentu.



VU tvorí koalíciu s FBP s krátkymi prestávkami už viac ako 85 rokov. Obe strany sú konzervatívne, no VU je menej lojálna k hlave štátu, princovi Hansovi-Adamovi II., a je viac sociálne orientovaná.



V Lichtenštajnsku bola funkcia premiéra vytvorená v roku 1921. Haasová zloží prísahu ako prvá premiérka 20. marca.



Lichtenštajnsko je najmenšia nemecky hovoriaca krajina s rozlohou 160 kilometrov štvorcových. Má okolo 40.000 obyvateľov. Asi tretinu tvoria cudzinci, najmä Švajčiari, Rakúšania a Nemci. Patrí do schengenského priestoru, ale nie je členom EÚ.



Hlavou štátu je v súčasnosti 79-ročný princ Hans-Adam II., ktorý môže odvolať vládu, vetovať zákony a vydávať dekréty. Princ, ktorého manželka Marie zomrela v roku 2021, delegoval v roku 2004 väčšinu svojich právomocí a povinností na svojho 56-ročného syna a dediča Aloisa.