Lichtenštajnsko oslavuje 300. výročie svojho vzniku

Oficiálnym jazykom v Lichtenštajnsku je nemčina, hoci obyvatelia hovoria prevažne jej alpským dialektom.

Vaduz 15. augusta (TASR) - Lichtenštajnsko vo štvrtok pri príležitosti štátneho sviatku oficiálne oslávilo 300. výročie svojho vzniku. Alpské kniežatstvo vklinené medzi Švajčiarskom a Rakúskom je šiestou najmenšou krajinou na svete s 38.000 obyvateľmi. Hlava krajiny, knieža Ján-Adam II., usporiadal pred svojím hradom stojacim nad hlavným mestom Vaduz pre obyvateľov záhradnú slávnosť, informuje agentúra Reuters.



"Naša krajina patrí medzi najbezpečnejšie miesta na svete. Právny poriadok je tu pevne nastolený. Iba ťažko existuje iná krajina, kde môže jednotlivec zasahovať do politiky tak ako tu. Máme jednu z najvyšších životných úrovní na svete," uviedol počas slávnosti dedičný princ Alois, narážajúc na skutočnosť, že krajina bola pred tromi storočiami iba chudobným, odľahlým miestom.



Oficiálnym jazykom v Lichtenštajnsku je nemčina, hoci obyvatelia hovoria prevažne jej alpským dialektom. Menou je švajčiarsky frank. Štyria z piatich obyvateľov sú rímskokatolíckeho vierovyznania. Lichtenštajnsko je spolu s Nórskom, Islandom a Švajčiarskom súčasťou Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA); tieto krajiny patria do európskeho jednotného trhu, nie sú však členmi Európskej únie.







Právo veta, ktorým disponuje knieža, robí z Lichtenštajnska jednu z mála európskych monarchií s politickou právomocou, hoci obyvatelia majú právo usporiadať referendum o vyslovení nedôvery panovníkovi, ak túto myšlienku podporí najmenej 1500 osôb.



Lichtenštajnsko bolo založené v roku 1719 po zjednotení susediacich panstiev Schellenberg a Vaduz. Kniežatstvo uznal nemecký cisár Karol VI. ako samostatné územie, suverénnym štátom sa stalo v roku 1806. Členským štátom OSN je od roku 1990.



Lichtenštajnská hymna "Oben am jungen Rhein" (Nad mladým Rýnom) má rovnakú melódiu ako britská hymna "God Save the Queen" (Boh ochraňuj kráľovnú).