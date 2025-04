Lichtenštajnský verejnoprávny rozhlas končí svoje vysielanie

Vaduz 3. apríla (TASR) - Lichtenštajnský verejnoprávny rozhlas vo štvrtok zmizne z éteru po tom, ako voliči rozhodli o zastavení štátneho financovania a vláda nedokázala nájsť spôsob, ako ho sprivatizovať. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AP.



Radio Liechtenstein na svojej webovej stránke oznámilo, že vo štvrtok 3. apríla o 18.00 h ukončí vysielanie. "Po takmer 30 rokoch fungovania ako rozhlasová stanica v kniežatstve sa hlas Lichtenštajnska odmlčiava," uviedlo.



V októbrovom referende vyše 55 percent voličov hlasovalo za zrušenie právnej normy, ktorá do konca roka 2025 zaručovala stanici Radio Liechtenstein financovanie zo štátnych zdrojov.



S iniciatívou prišla malá opozičná strana Demokrati za Lichtenštajnsko (DpL), ktorá tvrdila, že stanica pohlcuje viac ako 70 percent štátneho financovania médií, čím je oproti súkromným médiám neoprávnene zvýhodňovaná, a mala by sa preto sprivatizovať. Radio Liechtenstein malo v priebehu nasledujúcich štyroch rokov dostať verejné dotácie vo výške 3,95 milióna švajčiarskych frankov (4,14 milióna eur).



Vláda, ktorá už pred referendom tvrdila, že šance na privatizáciu sú otázne, pretože súkromná rozhlasová stanica v takejto malej krajine by mala problém generovať dostatočné príjmy z reklamy, v utorok uviedla, že "nie je možné" stanicu sprivatizovať do konca roka.



Podľa nej neexistuje "od súkromných investorov žiadna konkrétna ponuka na prevzatie so všetkými súvisiacimi záväzkami" a nie je na stole ani politická dohoda o predĺžení termínu ukončenia verejného financovania, takže stanica bude musieť pravdepodobne skončiť v prvej polovici roka.



Rádio vo vyše 40-tisícovej krajine malo v roku 2021 - poslednom roku, za ktorý sú k dispozícii údaje - priemerne 11.400 poslucháčov denne. Vzniklo v auguste 1995. Vysielalo v nemčine, bolo možné naladiť si ho aj vo východnej časti Švajčiarska a v rakúskom Vorarlbersku.