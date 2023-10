Líder AfD ostáva po nejasnom incidente hospitalizovaný na JIS-ke

Mníchov 5. októbra (TASR) - Spolulíder krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Tino Chrupalla sa zrejme nezúčastní na niekoľkých predvolebných akciách. Chrupallu v stredu večer previezli do nemocnice v bavorskom Ingolstadte za pomerne nejasných okolností. Hovorca AfD vo štvrtok uviedol, že sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Spolulíder AfD sa v stredu v Ingolstadte zúčastnil na predvolebnom zhromaždení. Skôr, než stihol vystúpiť s prejavom, ho však museli v zákulisí ošetriť zdravotníci a následne bol prevezený do nemocnice. AfD informovala, že bol hospitalizovaný po "násilnom incidente".



Polícia neskôr informovala, že nikto jej neoznámil žiaden fyzický útok na Chrupallu. Lídra AfD previezli do nemocnice, pričom podľa polície sa nezdalo, že by mal viditeľné zranenie.



Hovorca AfD však vo štvrtok spomínal "bodnú ranu". Zároveň uviedol, že v súčasnosti prebiehajú testy na zistenie prítomnosti cudzorodých látok v Chrupallovom tele a že polícia v súvislosti s prípadom vedie vyšetrovanie. Začatie vyšetrovania v snahe objasniť okolnosti incidentu potvrdila bez ďalších podrobností aj polícia.



Míting AfD v Ingolstadte sa konal pred voľbami do krajinských parlamentov, ktoré v nedeľu prebehnú v Bavorsku a Hesensku.