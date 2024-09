Líder AfD v Durínsku Höcke chce zostavovať vládu

Erfurt 1. septembra (TASR) — Líder krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Durínsko Björn Höcke označil predpokladané drvivé víťazstvo svojej strany v nedeľňajších parlamentných voľbách za "historické". V krátkom prejave k priaznivcom v Erfurte vyhlásil, že je pripravený viesť koaličnú vládu a koaličné rokovania plánuje pozvať aj ďalšie strany. Informovala o tom agentúra DPA.



"Sme pripravení prevziať vládnu zodpovednosť," povedal Höcke. Poznamenal, že za normálnych okolností je zaužívanou tradíciou dať prvú šancu na vytvorenie vlády práve najsilnejšej strane.



Podľa prognóz verejnoprávnych televízií ARD a ZDF získala AfD v Durínsku 31,2 - 33,1 percenta hlasov a po jedenástich rokoch od svojho vzniku po prvý raz vyhrala krajinské voľby. Druhá Kresťanskodemokratická únia (CDU) získala približne 24 percent hlasov. Na treťom mieste skončila so ziskom 14,5 – 16 percent krajne ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá vznikla len 8. januára 2024.



AfD už v predvolebnej kampani kalkulovala s účasťou vo vláde, keď vyvesila plagáty s fotografiou Höckeho, pod ktorou bol veľkými písmenami napísané "premiér“.



Aj spolupredseda spolkovej AfD Tino Chrupalla považuje jej výsledok v Durínsku za jasný mandát na zostavenie vlády. "V Durínsku máme jasný náskok viac ako desať percent, takže máme aj jasný mandát. Mimochodom, toto je demokracia," povedal pre verejnoprávnu televíziu ZDF.



Voliči podľa neho chcú zmenu politiky v Durínsku aj v Sasku, kde sa v nedeľu tiež konali voľby a AfD je tam zatiaľ na druhom mieste tesne za konzervatívnou CDU. "Ak chcete robiť politiku dôveryhodne (...) a brať do úvahy vôľu voličov, tak bez AfD už žiadna politika nebude," konštatoval Chrupalla.



Napriek tomu je nepravdepodobné, že by AfD prevzala v Durínsku výkonnú moc, pretože ostatné strany s ňou vylúčili spoluprácu, keďže ju považujú za príliš extrémnu a nebezpečnú pre demokratické tradície Nemecka.



Počíta sa s tým, že vládu v Durínsku bude nakoniec zostavovať predseda tamojšej CDU Mario Voigt. Ten by mohol na poste premiéra nahradiť Boda Ramelowa zo strany Ľavica, ktorá sa prepadla o takmer 20 percent a skončila až štvrtá. Voigt sa v predvolebnej kampani snažil o priamu konfrontáciu s Höckem. Hoci kategoricky odmieta spoluprácu s AfD, on i CDU v minulosti viackrát využili podporu AfD pri schvaľovaní vlastných návrhov zákonov.