Líder bosnianskych Srbov Dodik sa stretol s Putinom

Kazaň 21. februára (TASR) - Ruskom podporovaný líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik sa v stredu stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Na schôdzke v ruskom meste Kazaň hovorili o posilnení spolupráce medzi Ruskom a bosnianskou Republikou srbskou (RS). TASR správu prevzala od agentúry HINA.



"Republika srbská je naším priateľom. Ďakujeme, že podporujete Rusko... Vieme, že situácia RS nie je jednoduchá a sme pripravení rokovať o tomto probléme. Sme vám vďační, že udržiavate s Ruskom dobré vzťahy. Budeme na nich naďalej pracovať a vždy vás v Ruskej federácii privítame," povedal Putin Dodikovi.



Dodik povedal, že mu bolo cťou rozprávať sa s Putinom a dodal, že udržiava dobré vzťahy aj so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



Dodal, že Západ zvyšuje svoj tlak na RS, ktorá však aj naďalej odmieta pripojenie sa Bosny a Hercegoviny (BaH) k sankciám EÚ voči Rusku či vstup BaH do Severoatlantickej aliancie. "Nie je logické ani normálne, aby sme súhlasili s členstvom v NATO," povedal.



HINA uviedla, že Dodik v stredu navštívil aj bieloruské hlavné mesto Minsk, kde sa stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



RS je jedna z dvoch poloautonómnych entít, na ktoré je od vojny v rokoch 1992 až 1995 rozdelená BaH. Druhou je moslimsko-chorvátska Federácia Bosny a Hercegoviny.



Dodik sa ako srbský nacionalista už roky snaží postupne oddeliť svoju časť krajiny od zvyšku bosnianskeho štátu. Podľa kritikov vládne v RS autoritárskymi metódami.



Spojené štáty a Británia uvalili na Dodika sankcie za jeho secesionistickú politiku a podkopávanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá zaviedla pravidlá s cieľom zamedziť ďalšej vojne. Tento politik udržiava blízke vzťahy s Ruskom a otvorene podporuje vojnu, ktorú Kremeľ vo februári 2022 rozpútal na Ukrajine.



Začiatkom februára sa zároveň v BaH začal súdny proces s Dodikom v kauze porušovania rozhodnutí vysokého komisára OSN pre BaH.