Líder britských labouristov Corbyn: Je mi ľúto volebnej porážky

Londýn 15. decembra (TASR) - Šéf britských labouristov Jeremy Corbyn sa v ľavicovom nedeľníku Sunday Mirror ospravedlnil za zdrvujúcu porážku svojej strany v parlamentných voľbách.



Zároveň však obhajoval predvolebnú kampaň labouristov, ktorá vo všeobecnosti nedokázala zarezonovať medzi príslušníkmi robotníckej triedy, tvoriacimi jadro voličskej základne tohto politického subjektu. Kampaň nazval skôr "nádejnou než obavy vzbudzujúcou".



V predčasných parlamentných voľbách z 12. decembra 2019 jednoznačne zvíťazila Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona, ktorá v Dolnej snemovni parlamentu získala 365 kresiel.



Opozičná Labouristická strana bude mať 203 poslancov, čo je jej najhorší volebný výsledok od roku 1935.



"Je mi ľúto, že sme zlyhali, a ja za to beriem zodpovednosť," napísal Corbyn v nedeľných novinách. "Na kampaň, ktorú sme viedli, však zostávam hrdý. Som hrdý na to, že nech naši protivníci zašli akokoľvek nízko, my sme odmietli ponoriť sa vedno s nimi do bahna. A som hrdý, že naše posolstvo bolo posolstvom nádeje, a nie obáv," zdôraznil 70-ročný líder labouristov.



Hneď ako boli zverejnené výsledky povolebných ankiet, ktoré vypovedali o víťazstve konzervatívcov, Corbyn uviedol, že Labouristickú stranu nebude viesť do budúcich volieb.



Prehru labouristov s konzervatívcami i volebnú noc označil za veľké sklamanie. Neskôr povedal, že začiatkom budúceho roku, po schôdzke celoštátneho výkonného výboru, z funkcie predsedu strany odstúpi.