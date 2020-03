írsky líder Fianna Fáil je pripravený vstúpiť do koalície s Fine Gael

Dublin 5. marca (TASR) - Líder írskej konzervatívnej strany Fianna Fáil Micheal Martin oznámil vo štvrtok, že je pripravený vstúpiť do koalície so stredopravicovou Fine Gael. Informovala o tom agentúra AFP.



Strana Fianna Fáil tesne zvíťazila vo februárových parlamentných voľbách. V 160-člennom parlamente získala 38 kresiel, druhá ľavicovo-republikánska strana Sinn Féin bude mať v novom parlamente 37-členné zastúpenie. Fine Gael dočasného premiéra Lea Varadkara skončila tretia s 35 kreslami.



Martin vyhlásil, že je pripravený s Fine Gael rokovať. "Záleží na vládnom programe, ktorý bude fungovať, a bude reprezentovať nový smer v oblasti bývania, zdravotníctva a klimatickej zmeny."



AFP tvrdí, že práve nárast popularity Sinn Féin núti rivalov z Fianna Fáil a Fine Gael k spoločnému postupu. Popularitu si strana získala najmä programom v oblasti bývania, zdravotníctva a ekonomického zotavenia.



Fianna Fáil ešte vo februári o koalícii rokovala aj so Sinn Feín. Dnes však Martin vzájomnú spoluprácu odmieta pre historické väzby na IRA a hovorí o "nezmieriteľných rozdieloch" medzi stranami.



Vládnu koalíciu chce zložiť so stranami s "podobným zmýšľaním".



Fianna Fáil v uplynulom od roku 2016 podporovala Varadkarovu menšinovú vládu.



Parlamentné voľby sa v Írsku konali 8. februára a skončili patom. Niekdajší premiér Leo Varadkar v polovici februára odstúpil z funkcie po tom, ako koaličné rokovania medzi tromi hlavnými stranami skončili bezvýsledne. Zostal však dočasným premiérom.