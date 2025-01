Líder FPÖ a možný budúci kancelár Kickl je proti vystúpeniu z EÚ

Viedeň 18. februára (TASR) - Predseda krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a pravdepodobne budúci kancelár Herbert Kickl tvrdí, že jeho strana nechce vystúpiť z Európskej únie. Brusel však zároveň v sobotu vyzval na ukončenie "klimatického komunizmu", informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Nijaký člen Slobodnej strany si neželá vystúpenie z Európskej únie," povedal Kickl v obci Vösendorf pri Viedni svojim približne 3000 priaznivcom. Dodal však, že Brusel by mal čo sa týka ekonomiky začať namiesto "sebapresadzovania" so "sebareflexiou". Znížiť by sa podľa jeho slov mala v Únii úroveň byrokracie a skončiť "klimatický komunizmus".



Líder FPÖ okrem toho zopakoval svoju snahu o to, aby sa z Rakúska stala akási "pevnosť" s prísnou politikou voči prisťahovalcom. Viedeň by podľa neho mala zaviesť celý rad nariadení a obmedzení pre migrantov, ako napríklad vecné dávky namiesto vyplácania hotovosti, cestovné certifikáty či deportačné lety pre neúspešných žiadateľov o azyl. Dodal, že riešenie imigrácie siaha ďaleko za hranice Rakúska a týka sa osudu celej Európy.



Kickl (56) odmietol tvrdenia, že je priaznivo naklonený Moskve a namiesto toho sa označil za blízkeho k neutralite. Samotné FPÖ sa stavia proti sankciám EÚ voči Rusku, pripomína DPA. Nemecká agentúra dodáva, že Rakúsko sa vo svojej ústave zaväzuje k neutralite, pričom nie je členom NATO.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovaná Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) s vyše 26 percentami a sociálnymi demokratmi s vyše 20 percentami.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen však zostavením novej vlády najskôr poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Karla Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať. Koaličné rozhovory medzi ÖVP, sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS, ako aj následne medzi ÖVP a SPÖ však začiatkom januára stroskotali. Poverenie na zostavenie vlády následne dostal Kickl. S ponukou na vytvorenie vlády oslovil práve ľudovcov, s ktorými dosiaľ rokuje.