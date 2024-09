Líder Hamasu poďakoval vodcovi Hizballáhu za podporu vo vojne

Bejrút 13. septembra (TASR) - Líder palestínskeho militantného hnutia Hamas Jahjá Sinwár v liste poďakoval vodcovi libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasanovi Nasralláhovi za podporu jeho skupiny v konflikte s Izraelom, oznámil v piatok Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Iránom podporovaný Hizballáh už takmer rok útočí na Izrael v konflikte na libanonsko-izraelských hraniciach, ktorý prebieha súčasne s vojnou v Pásme Gazy. Hizballáh tvrdí, že jeho útoky sú zamerané na podporu Palestínčanov.



"Vaše požehnané činy vyjadrili solidaritu na frontoch Osi odporu, podporu a zapojenie sa do boja," napísal Sinwár, uviedla televízna stanica hnutia Hizballáh Manár.



Sinwár sa od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 neukázal na verejnosti a podľa Reuters sa všeobecne predpokladá, že vojnu riadi z tunelov pod palestínskou enklávou.



Na začiatku vojny v Pásme Gazy bývalý líder Hamasu Chálid Mašal naznačil frustráciu z rozsahu intervencie Hizballáhu, poďakoval sa skupine, ale povedal, že "boj si vyžaduje viac".



Za uplynulý rok Izrael zabil približne 500 militantov Hizballáhu vrátane jedného z veliteľov Fuáda Šukra. Počet obetí je podľa Reuters vyšší ako straty Hizballáhu vo vojne s Izraelom z roku 2006. Hizballáh uviedol, že o útoku zo 7. októbra 2023, ktorý Sinwár pomáhal plánovať, vopred nevedel.



Líder Hamasu poďakoval Nasralláhovi aj za list, v ktorom vyjadril sústrasť nad smrťou Ismáíla Haníju, bývalého vodcu Hamasu, ktorý bol v júli zabitý v Teheráne pri atentáte, ktorý údajne spáchali izraelské služby.



Pre nepokoje na izraelsko-libanonských hraniciach už desaťtisíce ľudí opustili obe strany pohraničnej oblasti.



Izraelský minister obrany Joav Galant v utorok povedal, že izraelské sily takmer dokončili svoju misiu v Pásme Gazy a svoju pozornosť následne zamerajú na libanonské hranice.



Izraelskí lídri uviedli, že by preferovali, ak by sa konflikt ukončil na základe dohody, ktorá by vytlačila Hizballáh ďalej od hraníc. Hizballáh vyhlásil, že bude pokračovať v bojoch, pokiaľ bude prebiehať vojna v Pásme Gazy.