Líder Hizballáhu sa vyjadril k Izraelu a útoku na Golanských výšinách

Bejrút 1. augusta (TASR) - Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh vo štvrtok uviedol, že hnutie s určitosťou bude reagovať na utorkové zabitie jedného zo svojich hlavných veliteľov. Vyjadril sa aj k sobotňajšiemu útoku na Izraelom okupovaných Golanských výšinách, informuje TASR podľa agentúr DPA a Reuters.



"Na všetkých frontoch sme v otvorenom boji, ktorý vstupuje do novej fázy," povedal Nasrahlláh na pohrebe šéfa operačného veliteľstva Hizballáhu Fuáda Šukra, ktorý zomrel po utorkovom izraelskom útoku v Bejrúte.



Izrael podľa Nasralláha nevie, do akej miery prekročil červené čiary. Vojna s Izraelom podľa jeho slov vstupuje do novej fázy a reakcia Izraela na akýkoľvek útok Hizballáhu rozhodne, či sa konflikt vystupňuje.



V spojitosti so sobotňajším úderom na Golanských výšinách uviedol, že hnutie Hizballáh by si priznalo prípadné pochybenie vedúce k týmto úmrtiam. O život tam prišlo 12 tínedžerov vo veku od 10 do 16 rokov, ktorí sa hrali na futbalovom ihrisku. Izrael z tohto útoku viní Hizballáh.