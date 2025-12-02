< sekcia Zahraničie
Líder Hongkongu oznámil zriadenie komisie na vyšetrenie požiaru
Autor TASR
Hongkong 2. decembra (TASR) - Najvyšší predstaviteľ Hongkongu John Lee v utorok oznámil zriadenie „nezávislej komisie“, ktorá bude vyšetrovať nedávny ničivý požiar obytného komplexu. Minulý týždeň pri ňom zahynulo najmenej 151 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Zriadim nezávislý výbor, ktorý vykoná komplexné a hĺbkové preskúmanie s cieľom reformovať systém stavebných prác a zabrániť podobným tragédiám v budúcnosti,“ povedal John Lee na tlačovej konferencii v anglickom jazyku. Ako dodal, že výboru bude predsedať sudca.
Hongkonská polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s požiarom výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho zadržala celkovo 13 ľudí.
Rozsiahly požiar vypukol v stredu popoludní miestneho času v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasiči oznámili, že požiar sa im podarilo zlikvidovať.
Polícia osoby zadržala pre podozrenia z neúmyselného zabitia. Ide o 12 mužov a jednu ženu vo veku od 40 do 77 rokov. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú príčinu tohto požiaru, ktorý sa rýchlo šíril. Odborníci sa zaoberali rôznymi faktormi, ako napríklad použitie polystyrénových panelov a bambusového lešenia pri renováciách na mieste incidentu.
Predstavitelia v pondelok tiež oznámili, že vonkajšie siete použité pri lešení nespĺňali požadované normy požiarnej odolnosti.
