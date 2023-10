Líder izraelskej opozície Lapid podporuje ofenzívu v pásme Gazy

Tel Aviv 16. októbra (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid v pondelok vyjadril plnú podporu vojenskej ofenzíve do palestínskeho pásma Gazy, informovala agentúra DPA.



"Existuje len jeden spôsob, ako to ukončiť. Privedieme rukojemníkov domov a v pásme Gazy už nebude žiadny Hamas (palestínske radikálne hnutie)," vyhlásil Lapid pred poslancami izraelského parlamentu, ktorí sa zišli na úvodnej schôdzi jesenného zasadnutia.



Lapid, ktorý nevstúpil do krízovej vlády národnej jednoty pre obdobie vojny Izraela s palestínskym hnutím Hamas, ale podporuje ju, vyslovil predpoklad, že ofenzíva izraelskej armády bude nejaký čas trvať a vyžiada si značnú silu. Pripustil, že Izrael za to bude čeliť kritike zo strany medzinárodného spoločenstva.



"Ak sa to svetu nepáči, tak nech....Nie sú to deti sveta, ktoré boli zavraždené, ale naše deti," vysvetlil v prejave, ktorý zaznel pred tým, ako schôdzu prerušili letecký poplach.



Lapid dodal, že pri výpadoch palestínskeho hnutia Hamas na izraelskom území prišla o život aj najlepšia priateľka jeho dcéry.



Vyhlásil tiež, že Izrael sa nezastaví, kým si nebude istý, že sa niečo také už nikdy nemôže zopakovať.



"Naším cieľom nie je ukončiť vojnu a vrátiť sa (k predošlému status quo), naším cieľom je vyhrať vojnu a byť ešte lepší...," deklaroval s tým, že cieľom je obnoviť dôveru obyvateľstva v štát a jeho inštitúcie, ktorá bola vážne narušená po bleskovom prekvapivom útoku Hamasu proti Izraelu 7. októbra.



Izraelská vláda je pod silným tlakom verejnosti, aby zvrhla Hamas po tom, čo jeho militanti v sobotu 7. októbra prenikli cez hraničný plot a zmasakrovali stovky Izraelčanov v ich domovoch, na uliciach a na hudobnom festivale pod holým nebom. Militanti v pásme Gazy naďalej zadržiavajú odhadom vyše 199 ľudí zajatých počas vpádu do Izraela – ide o vojakov, mužov, ženy, deti a mladých dospelých.