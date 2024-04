Líder izraelskej opozície opäť vyzýva Netanjahua, aby podal demisiu

Jeruzalem 22. apríla (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby nasledoval príklad šéfa vojenskej rozviedky izraelskej armády Aharona Chalivu a odstúpil z funkcie pre svoje zlyhanie súvisiace s útokom palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.



Vo svojom statuse na sieti X Lapid ocenil Chalivu za jeho rozhodnutie odstúpiť a vyslovil názor, že "premiér Netanjahu by mal urobiť to isté".



Rovnakú výzvu Netanjahuovi adresoval aj poslanec za stranu Budúcnosť existuje (Ješ atid) Vladimir Beliak, podľa ktorého Netanjahu musí okamžite odstúpiť bez ohľadu na to, či je alebo nie je zriadená štátna vyšetrovacia komisia na preskúmanie udalostí súvisiacich s útokom na Izrael zo 7. októbra.



Chaliva svoje rozhodnutie oznámil listom adresovaným veleniu izraelskej armády. Avizuje, že funkcie sa vzdá hneď po tom, ako za neho bude nájdená a vymenovaná náhrada.



Denník The Times of Israel (TOI) v pondelok napísal, že Chalivov krok bol koordinovaný s náčelníkom štábu izraelskej armády Hercim Halevim a schválil ho aj minister obrany Joav Galant.



Chaliva sa tak zrejme stane prvým vyššie postaveným dôstojníkom izraelskej armády, ktorý odstúpi v súvislosti s útokom zo 7. októbra 2023.



Zodpovednosť za zlyhania bezpečnostných zložiek krátko po teroristickom vpáde palestínskych kománd pritom okrem Chalivu priznali aj ďalší najvyšší predstavitelia obrany vrátane riaditeľa izraelskej spravodajskej služby zameranej na vnútroštátnu bezpečnosť a kontrašpionážne úlohy (Šin bet) Ronana Bara a náčelníka generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi. Ani jeden z nich zatiaľ neoznámil plány na rezignáciu, hoci sa od mnohých očakáva, že tak urobia, keď sa bezpečnostná situácia v Izraeli stabilizuje.



TOI súčasne v pondelok zverejnil výsledky prieskumu verejnej mienky, z ktorého vyplýva, že 62 percent Izraelčanov – Židov aj Arabov – je presvedčených o tom, že nastal čas na demisiu tých osôb, ktoré sú zodpovedné za zlyhania zo 7. októbra.