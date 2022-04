Anatolij Bibilov vyzýval na pripojenie k Rusku a prehral 1.kolo volieb

Cchinvali/Moskva 11. apríla (TASR) - Vodca Južného Osetska, separatistického regiónu v Gruzínsku, prehral v prvom kole prezidentských volieb v tejto neuznanej republike. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Anatolij Bibilov skončil s 33,5 percenta hlasov za svojím vyzývateľom Alanom Gaglojevom, ktorý dostal 36,9 percenta hlasov. Bibilov žiadal koncom marca skoré referendum o pripojení kaukazského regiónu k Rusku.



Gaglojev sa, naopak, vyjadroval proti rýchlemu pripojeniu Južného Osetska k Rusku s tým, že takéto kroky sú pre Moskvu v súčasnosti vzhľadom na vojnu na Ukrajine kontraproduktívne, brzdiacim faktorom.



Takisto povedal, že sa obáva, že referendum by mohlo v Južnom Osetsku vyvolať protiruské nálady.



Bibilov pred prezidentskými voľbami uviedol, že "zjednotenie s Ruskom je naším strategickým cieľom". Tento krok by znamenal aj zlúčenie so separatistickým regiónom Severné Osetsko, ktoré už je súčasťou Ruskej federácie.



Druhé kolo prezidentských volieb sa bude v Južnom Osetsku konať 24. apríla.



Maličké Južné Osetsko uznáva ako samostatnú krajinu len malý počet štátov. Jeho 50.000 obyvateľov sa odtrhlo od Gruzínska začiatkom 90. rokov 20. storočia v krvavej občianskej vojne.



Rusko v roku 2008 po krátkej vojne s Gruzínskom uznalo nezávislosť Južného Osetska a Abcházska, regiónu na východnom pobreží Čierneho mora.



Oba tieto regióny sú mimoriadne závislé od Ruska, a to politicky, finančne, ekonomicky a vojensky. Abcházsko však zdôraznilo, že nemá v pláne pripojiť sa k Ruskej federácii.