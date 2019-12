Líder kanadských konzervatívcov Andrew Scheer sa vzdáva funkcie

Ottawa 12. decembra (TASR) - Líder kanadských konzervatívcov Andrew Scheer vo štvrtok oznámil, že sa vzdá svojej funkcie. Ide o dôsledok vnútorných rozporov v strane a vlne kritiky v súvislosti s tým, že toryovia v nedávnych parlamentných voľbách nedokázali poraziť labouristov oslabených kauzami premiéra Justina Trudeaua. Informovala o tom agentúra AFP.



Scheer uviedol, že stranu bude viesť až do zvolenia nového predsedu. Uviedol tiež, že poslanecký mandát si ponechá.



V príhovore k poslancom kanadskej Dolnej snemovne Scheer uviedol, že rozhodovanie o tom, či sa vzdať vedenia strany, bolo jedným z najťažších v jeho živote.



Dodal, že strana potrebuje lídra, ktorý jej bude k dispozícii na 100 percent, ale on sa chce teraz viac venovať svojej rodine, v ktorej vyrastá päť detí.



Svojich straníckych kolegov v prejave vyzval na jednotu.



Scheer bol od parlamentných volieb pod veľkým tlakom a výzvy na jeho odstúpenie sa stupňovali. Časť straníkov považovala jeho rezignáciu za múdre riešenie a za krok, ktorý by zabránil veľkým škodám v strane a umožnil by mu dôstojný odchod.



Ako veriaci katolík je Scheer proti interrupciám a manželstvám homosexuálov, čo je v rozpore s väčšinovými náladami obyvateľstva Kanady. Voliči Konzervatívnej strany Scheerovi už počas predvolebnej kampane vyčítali jeho spiatočnícky postoj v týchto otázkach.



Na základe výsledkov volieb z októbra tohto roku v Kanade vládne menšinová vláda, keďže Trudeauova Liberálna strana Kanady síce voľby vyhrala, ale nepodarilo sa jej získať väčšinu kresiel v 338-člennej dolnej snemovni kanadského parlamentu. Konzervatívci si vo voľbách polepšili o 26 mandátov a v parlamente majú 121 poslancov.



Premiér Trudeau vo svojej reakcii ocenil Scheera ako politického lídra i otca rodiny.