Líder kanadských konzervatívcov sa vracia do parlamentu
Autor TASR
Ottawa 19. augusta (TASR) - Líder kanadskej Konzervatívnej strany Pierre Poilievre získal v doplňujúcich voľbách vo svojom obvode viac než 80 percent hlasov a vráti sa ako poslanec do parlamentu, informovala v utorok agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
AFP pripomenula, že Poilievre pred štyrmi mesiacmi prišiel o svoj mandát pri ponižujúcej porážke vo všeobecných voľbách. Po svojom víťazstve v doplňujúcom hlasovaní teda môže opäť zaujať pozíciu lídra opozície v parlamente.
Poilievre mal pre nepopularitu labouristov veľkú šancu stať sa po aprílových voľbách predsedom kanadskej vlády. Politický diskurz v Kanade však zásadným spôsobom ovplyvnil návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, keď sa jednou z tém ostrých diskusií stala anexia Kanady zo strany Spojených štátov, ktorú Trump vo svojich verejných vyjadreniach opakovane predkladal.
Konzervatívci následne stratili veľký náskok v prieskumoch a voliči dali prednosť labouristom a ich novému lídrovi Markovi Carneymu, ktorý sa proti Trumpovi vymedzil oveľa dôraznejšie ako Poilievre.
Poilievre v parlamentných voľbách zároveň prehral vo vlastnom volebnom obvode v oblasti Ottawy, ktorý zastupoval dve desaťročia. Sľúbil, že zostane šéfom Konzervatívnej strany, ale dal si za cieľ získať miesto v parlamente, aby sa mohol vrátiť ako líder opozície.
V záujme toho poslanec za obvod Battle River-Crowfoot – vidiecky región v západnej provincii Alberta, kde dominujú konzervatívci – ponúkol, že sa vzdá svojho mandátu, aby Poilievre mohol kandidovať na jeho miesto.
Vo svojom prejave po víťazstve Poilievre sľúbil, že sa bude stavať proti politike Carneyho vlády, ktorá podľa neho spôsobila, že kriminalita, imigrácia a inflácia v Kanade „sa vymkli kontrole“.
Podľa AFP odborníci upozorňujú, že v prostredí výrazne ovplyvnenom Trumpovou rétorikou môže mať 46-ročný Poilievre problém nadobudnúť potrebnú politickú dynamiku: časť voličov ho totiž stále vníma ako politika spojeného s Trumpom. V Kanade je to momentálne veľká nevýhoda, pretože pozitívne vnímanie USA sa od návratu amerického prezidenta do úradu prepadlo na historicky nízku úroveň.
