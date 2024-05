Líder katalánskej strany odmieta koalíciu so socialistami a odchádza

Barcelona 13. mája (TASR) - Úradujúci katalánsky premiér Pere Aragones, ktorý v nedeľných voľbách kandidoval za Republikánsku ľavicu Katalánska (ERC), v pondelok oznámil, že v dôsledku volebnej porážky svojej strany odíde z vrcholnej politiky.



Ako informoval spravodajský web Catalan News, ERC, ktorá viedla katalánsku vládu od októbra 2022, získala v nedeľu vo voľbách do regionálneho parlamentu 20 mandátov, čo je o 13 menej než vo voľbách v roku 2021.



ERC prehrala aj svoj súboj s odštiepeneckou stranou Spoločne za Katalánsko (doteraz známou ako JxCat, po novom: Junts+), ktorá bude mať v regionálnom parlamente 35 poslancov.



Aragones vo vyhlásení avizoval, že jeho vláda zotrvá vo funkciách až do vymenovania nástupcov. Funkciu ERC bude vykonávať, kým zaňho členovia strany budú hľadať náhradu.



Pri hodnotení svojho pôsobenia sumarizoval, že ERC viedla Katalánsko v čase kríz: vyjednávalo sa o amnestii pre politikov stíhaných za snahy o vyhlásenie nezávislosti tohto regiónu od zvyšku Španielska; pretrvávali problémy súvisiace s pandémiou vyvolanou ochorením COVID-19, ale aj s extrémnym suchom.



"Zanechávame Katalánsko v lepšej kondícii, ako keď sme prišli," dodal Aragones, keď prezentoval štatistiky o exporte, zahraničných investíciách a zvyšujúcom sa počte učiteľov a zdravotníkov.



Regionálne voľby v Katalánsku vyhrala federalistická Strana katalánskych socialistov (PSC) - partnerský subjekt vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Vodca separatistov Carles Puigdemont v pondelok povedal, že sa napriek neúspechu svojej strany Junts+ vo voľbách sa bude snažiť vytvoriť menšinovú vládu podporujúcu nezávislosť: trvá na tom, že je stále v pozícii sústrediť okolo seba strany a formácie podporujúce nezávislosť Katalánska a vytvoriť funkčnú regionálnu vládu.



Aby sa politické strany v Katalánsku dostali k zostavovaniu vlády, musia v prvom kole hlasovania preukázať podporu 68 poslancov. Ak by bolo prvé hlasovanie neúspešné, pri druhom pokuse bude stačiť jednoduchá väčšina.



Socialisti získali v nedeľu 42 zo 135 kresiel regionálneho parlamentu – o deväť viac ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2021, no nemajú v parlamente absolútnu väčšinu.



Analytici tvrdia, že socialisti by mohli rokovať s radikálne ľavicovou koalíciou Comuns Sumar, ktorá získala šesť kresiel, a s ERC s 20 poslancami.



Aragones však deklaroval, že ERC nepodporí socialistov, ktorým odporučil ako partnera na rokovania stranu Junts+. Avizoval, že ERC sa po výsledkoch nedeľňajších volieb bude riadiť vôľou občanov a zostane v opozícii.



Junts+, ERC a menšia ľavicová separatistická strana - Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP) majú po nedeľných voľbách 59 mandátov - v porovnaní so 74 získanými v predchádzajúcich voľbách.



Výsledok volieb v Katalánsku je povzbudením pre španielskeho socialistického premiéra Pedra Sáncheza, ktorý chcel ukázať, že jeho politika zmierňovania napätia medzi Barcelonou a Madridom vyvolaného krízou v roku 2017 zafungovala a znížila sympatie k vyhláseniu nezávislosti Katalánska. Agentúra AFP konštatovala, že voľby v regiónoch majú vplyv aj na stabilitu vlády v Madride.