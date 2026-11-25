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Líder katalánskych separatistov sa v decembri vráti do vlasti
Puigdemont, ktorý v čase pokusu o odtrhnutie Katalánska stál na čele tamojšej regionálnej vlády, ušiel v októbri 2017 do exilu v Belgicku.
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) - Líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont v stredu oznámil, že 12. decembra sa plánuje vrátiť späť do Španielska. Najvyšší súd v pondelok definitívne zastavil trestné konanie proti bývalému katalánskemu premiérovi v súvislosti s neúspešným pokusom o odtrhnutie Katalánska od Španielska v roku 2017. TASR o tom informuje podľa správ agentúr EFE a AFP.
Puigdemont má v pláne v uvedený deň odletieť z Bruselu do Barcelony a „priamo“ zamieriť do katalánskeho parlamentu. O niekoľko dní neskôr zvolá tlačovú konferenciu, „aby predstavil svoju politickú stratégiu“.
„Odstúpil som z funkcie predsedu katalánskej vlády a vrátim sa na miesto, kde katalánska demokracia volí alebo odvoláva svojich predsedov - do katalánskeho parlamentu. Urobím tak v sobotu 12. decembra na poludnie a už počas tej istej noci budem môcť spať doma so svojou rodinou,“ povedal na tlačovej konferencii v Bruseli.
Puigdemont, ktorý v čase pokusu o odtrhnutie Katalánska stál na čele tamojšej regionálnej vlády, ušiel v októbri 2017 do exilu v Belgicku. Urobil tak niekoľko dní po tom, čo katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť regiónu. Odchodom z Katalánska sa Puigdemont vyhol zatknutiu, na rozdiel od viacerých členov svojej vlády.
Puigdemont má v pláne v uvedený deň odletieť z Bruselu do Barcelony a „priamo“ zamieriť do katalánskeho parlamentu. O niekoľko dní neskôr zvolá tlačovú konferenciu, „aby predstavil svoju politickú stratégiu“.
„Odstúpil som z funkcie predsedu katalánskej vlády a vrátim sa na miesto, kde katalánska demokracia volí alebo odvoláva svojich predsedov - do katalánskeho parlamentu. Urobím tak v sobotu 12. decembra na poludnie a už počas tej istej noci budem môcť spať doma so svojou rodinou,“ povedal na tlačovej konferencii v Bruseli.
Puigdemont, ktorý v čase pokusu o odtrhnutie Katalánska stál na čele tamojšej regionálnej vlády, ušiel v októbri 2017 do exilu v Belgicku. Urobil tak niekoľko dní po tom, čo katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť regiónu. Odchodom z Katalánska sa Puigdemont vyhol zatknutiu, na rozdiel od viacerých členov svojej vlády.