Líder KĽDR označil reakciu krajiny na pandémiu ako ohromný úspech

Pchjongjang 3. júla (TASR) – Severokórejský líder Kim Čong-un varoval, že KĽDR musí byť voči novému druhu koronavírusu aj naďalej "maximálne ostražitá". Zároveň vyhlásil, že jeho krajina zareagovala na pandémiu COVIDu-19 s "ohromným" úspechom. Informovali o tom v piatok tamojšie médiá, píše agentúra DPA.



Šesťmesačné úsilie krajiny v boji proti koronavírusovej pandémii označil Kim Čong-un na stretnutí vládnucej Kórejskej strany práce za „žiarivý úspech", napísala severokórejská tlačová agentúra KCNA. Príliš rýchle uvoľňovanie opatrení povedie podľa neho k „nepredstaviteľnej a nenapraviteľnej kríze".



Pchjongjang „úplne zabránil" vírusu, aby sa dostal do krajiny, uviedol líder KĽDR. Upozornil však na to, aby boli ľudia naďalej obozretní – vírus sa totiž ešte stále šíri v susedných krajinách.



Severokórejské štátne médiá v júni priniesli správu, že nový koronavírus komunistickú krajinu nezasiahol a neevidujú tam žiaden prípad nákazy. Tieto tvrdenia však odborníci spochybňujú.



Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap však napísala, že skutočnosť, že za posledné tri mesiace sa uskutočnilo už druhé zasadnutie politbyra, môže naznačovať, že zdravotná situácia v krajine je vážna.



Severná Kórea pred šiestimi mesiacmi uzavrela svoje hranice a tisíce ľudí tak museli zostať v izolácii a zatvorili sa aj školy. Tie sú už medzičasom opäť otvorené, v platnosti však naďalej zostáva zákaz verejných zhromaždení a zaviedla sa povinnosť nosiť ochranné rúška, uviedla vo svojej správe z 1. júla agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa Svetovej zdravotníckej organizácie.



Podľa WHO testovali na nový koronavírus v krajine len 922 osôb – výsledky všetkých testov boli údajne negatívne.