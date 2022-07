Líder labouristov podľa polície neporušil protipandemické pravidlá

Londýn 8. júla (TASR) - Britská polícia v piatok oznámila, že ukončila vyšetrovanie lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Keira Starmera vo veci podozrení z porušenia koronavírusových pravidiel počas lockdownu v apríli minulého roka. Ako uviedla, dospela k záveru, že nebol spáchaný nijaký priestupok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.



Rovnaké rozhodnutie polície sa týka aj podpredsedníčky Labouristickej strany Angely Raynerovej a ďalších účastníkov stretnutia v meste Durham na severovýchode Anglicka, ktoré sa konalo v čase protipandemických obmedzení.



Polícia v Durhame vo vyhlásení uviedla, že v súvislosti so zhromaždením neuloží žiadne pokuty a nepodnikne ďalšie kroky. Dospela tiež k záveru, že nedošlo k porušeniu predpisov, keďže na zúčastnené osoby sa vzťahovala výnimka vzhľadom na charakter ich práce.



Starmer aj Raynerová predtým prisľúbili, že ak by im bola v tejto záležitosti udelená pokuta, zo svojich funkcií odstúpia.



Polícia začala prípad vyšetrovať po tom, čo bolo zverejnené video zachytávajúce Starmera, ako v kancelárii spoločne so straníckymi kolegami pije pivo a konzumuje donesené jedlo. Starmer trval na tom, že jeho konanie nebolo v rozpore s platnými nariadeniami, keďže išlo o pracovné stretnutie. Tvrdil tiež, že nahrával videá cez aplikáciu Zoom a spravil si prestávku na jedlo. V tom čase podľa neho neboli otvorené nijaké reštaurácie a hotel, v ktorom bol ubytovaný, stravovanie neponúkal.



Vo veci nepovolených večierkov na Downing Street už dostali pokutu britský premiér Boris Johnson aj vtedajší minister financií Rishi Sunak, ktorí sa v roku 2020 zúčastnili na oslave Johnsonových narodenín.