Starmer: Druhý lockdown by bol zlyhaním britskej vlády

Londýn 22. septembra (TASR) – Druhý lockdown v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 by bol "zlyhaním vlády, a nie Božím činom". Povedal to v utorok líder britskej opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer, informovala stanica Sky News.



Takýto radikálny krok by podľa Starmera mohol mať nesmierne následky na fyzické a psychické zdravie ľudí aj na hospodárstvo krajiny.



Starmer vystúpil v meste Doncaster s prejavom v záverečný deň virtuálnej konferencie, ktorá nahradila výročný zjazd britskej Labouristickej strany.



Britský premiér Boris Johnson má neskôr v utorok oznámiť nové opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, pripomína Sky News.



Starmer Johnsona obvinil, že stratil kontrolu nad systémom testovania, takisto sa kriticky vyjadril k postupu vlády v súvislosti s pandémiou.



Starmer uznal, že súčasné obdobie je bezprecedentné a vládnutie je náročné.



Starmer vo svojom prejave takisto uviedol, že Labouristická strana sa pod jeho vedením bude usilovať o víťazstvo v najbližších voľbách. Takisto podľa Sky News poukázal na rozdiel medzi sebou a bývalým lídrom labouristov Jeremym Corbynom.



Virtuálna konferencia nahradila tradičný zjazd labouristov, ktorý tento rok zrušili z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, uvádza stanica BBC.



Starmer sa stal novým lídrom strany v apríli, keď nahradil Corbyna.