Líder Liberálnych demokratov kritizuje britskú vládu za riešenie krízy

Londýn 28. septembra (TASR) - Líder britskej strany Liberálni demokrati Ed Davey kritizoval postup britskej vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Informovali o tom v pondelok na svojich webových stránkach stanice BBC a Sky News.



Davey vo svojom prejave na jesennom zjazde Liberálnych demokratov prostredníctvom videokonferencie povedal, že pandémia COVID-19 "odhaľuje to najlepšie z obyvateľov Británie".



Odolnosť, láskavosť a pracovitosť ľudí Daveyho podľa jeho slov presvedčili, že krajina krízu dokáže prekonať.



"Tieto vlastnosti, ktoré ľudia po celej krajine dávajú najavo každý deň, sú však v ostrom kontraste s tým, ako na pandémiu reagujú ministri britskej vlády," povedal.



Premiér Johnson podľa lídra Liberálnych demokratov odmieta prevziať zodpovednosť za "chaos a škody, ktoré jeho vláda spôsobuje".



Davey sľúbil, že bude "hlasom deviatich miliónov opatrovníkov v krajine". Pripomenul, ako sa on sám staral o svoju chorú matku a neskôr o svojho zdravotne postihnutého syna.



Líder Liberálnych demokratov vo svojom prejave oznámil, ako by sa podľa jeho predstáv malo britské hospodárstvo prispôsobiť pandémii, klimatickým zmenám a brexitu.



V súvislosti s brexitom Davey povedal, že "bude vždy Európan". Podľa jeho slov je však potrebné počúvať voličov.



Strana Liberálni demokrati pred voľbami v roku 2019 zaujala pevný postoj proti brexitu, pripomína BBC. To však spôsobilo stratu podpory veľkého množstva obyvateľstva, uvádza stanica s odvolaním sa na správy z prostredia strany.



Pre Liberálnych demokratov je podľa Daveyho takisto dôležité, aby boli v budúcoročných voľbách zvolení do škótskeho parlamentu.



Davey bol za nového lídra britskej strany Liberálni demokrati zvolený v auguste tohto roka. Ako jej úradujúci predseda pôsobil od parlamentných volieb z decembra 2019.