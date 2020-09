Líder malijskej junty vyzval na podporu francúzskych vojakov a síl OSN

Bamako 22. septembra (TASR) - Líder malijskej vládnucej junty Assimi Goita v utorok vyzval na podporu francúzskych vojakov a mierových síl OSN pôsobiacich v tomto konfliktom sužovanom africkom štáte. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Goita počas príhovoru k novinárom - v rámci osláv 60. výročia nezávislosti Mali od Francúzska - požiadal obyvateľov, aby podporili vlastných vojakov, ako aj "partnerské sily" z Francúzska a mierové zbory OSN, ktoré sa často stávajú terčom hnevu miestneho obyvateľstva.



Prítomnosť zahraničných vojakov vyvoláva v tejto západoafrickej krajine spory. Malijská vláda zápasí s džihádistickým povstaním, ktoré v roku 2012 vypuklo na severe krajiny a medzičasom sa rozšírilo do centrálnej časti štátu i susednej Burkiny Faso a Nigeru.



Goitova výzva prišla v súvislosti s očakávaným protestom proti zahraničným vojakom, ktorý sa má konať v priebehu dňa v tamojšom hlavnom meste Bamako.



Frustrácia z dlhodobého konfliktu prispela k masovým protestom proti prezidentovi Ibrahimovi Boubacarovi Keitovi, ktoré vyvrcholili jeho zvrhnutím počas vojenského prevratu v druhej polovici augusta.



Goita v utorok zároveň vyzval Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), aby stiahlo ekonomické sankcie, ktoré uvalilo na Mali v dôsledku augustového prevratu. Lídri západoafrických štátov varovali, že k stiahnutiu reštrikcií neprikročia, pokiaľ junta nevymenuje civilných lídrov.



Vládnuca junta v pondelok zvolila za dočasného prezidenta exministra obrany Ba N'Daoua, ktorý bude spoločne s prechodnou vládou pri moci do usporiadania nových volieb a obnovenia civilnej vlády v Mali.



Junta súhlasila s vytvorením prechodnej vlády na čele s vojakom alebo civilistom. Vláda by pôsobila 18 mesiacov a pripravila cestu k novým voľbám.



Vojenská junta 18. augusta zatkla prezidenta Keitu a prevzala v Mali moc. Prevrat odsúdili susedné krajiny aj Francúzsko. Všetky strany vyzvali juntu na rýchle odovzdanie moci. Tá ihneď po úspešnom prevrate prisľúbila usporiadanie nových volieb v "rozumnom čase".