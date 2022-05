Líder nemeckej opozície sa v Kyjeve stretol so Zelenským

Predseda Nemeckej Kresťanskodemokratickej strany (CDU) Friedrich Merz, (uprostred) starosta Kyjeva Vitali Kličko (vpravo) a jeho brat Wladimir Kličko, bývalý šampión v boxe v ťažkej váhe, hovoria počas stretnutia v Kyjeve na Ukrajine v utorok 3. mája 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 3. mája (TASR) - Predseda opozičnej nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz sa v utorok v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ešte predtým Merz navštívil mesto Irpiň, ktoré zničili ruské jednotky. TASR prevzala správu z agentúry DPA, ktorá pripomenula, že išlo o prvú návštevu popredného nemeckého politika na Ukrajine od začiatku ruskej invázie.Merz a Zelenskyj spolu hovorili približne hodinu, uviedol hovorca nemeckého politika na Twitteri.priblížil. O jeho obsahu sa však Merz chce najprv porozprávať s kancelárom Olafom Scholzom, dodal hovorca.Merz navštívil v utorok mesto Irpiň, kde údajne došlo zo strany ruských vojakov k podobným zločinom ako v Buči.povedal Merz s tým, že Nemecko cíti povinnosť pomáhať Ukrajine vrátane obnovy miest ako Irpiň.V utorok popoludní sa v čase Merzovej návštevy spustil v Kyjeve letecký poplach – stalo sa to po prvý raz za posledných tri a pol dňa, uvádza DPA.Merz v pondelok ohlásil, že na Ukrajinu ho pozval tamojší parlament, a avizoval, že sa chce stretnúť s poslancami a členmi vlády. Spočiatku však nebolo jasné, či Zelenskyj lídra nemeckej opozície prijme, keďže to z protokolárneho pohľadu nie je samozrejmosťou.Zelenskyj sa napríklad nestretol so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou, ktorá Kyjev navštívila krátko pred vypuknutím vojny. Ukrajinská vláda už vtedy kritizovala postoj Berlína voči Moskve. V súčasnosti čelí zase Scholz kritike ohľadom nedostatočných dodávok ťažkých zbraní pre Ukrajinu.Kancelár v pondelok v televízii ZDF naznačil, že nenavštívi Kyjev, pokiaľ tam nepôjde nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorého návštevu minulý mesiac Ukrajina odmietla pre jeho blízke vzťahy s Ruskom počas uplynulých rokov.