Líder opozície Magyar: Vezmime si Maďarsko späť

Budapešť 8. júna (TASR) — Maďarský opozičný líder Péter Magyar vyzval v sobotu na záver predvolebnej kampane desaťtisíce svojich priaznivcov, aby podporili jeho stranu v nedeľných voľbách do Európskeho parlamentu. Uviedli to agentúry DPA a Reuters.



"Vytvorme nové puto! Vezmime si Maďarsko späť, krok za krokom," vyzval 43-ročný Magyar účastníkov zhromaždenia na budapeštianskom Námestí hrdinov.



"Ak to chcete aj vy, Maďarsko bude krajinou spravodlivosti, úcty a zákonov. Maďarsko nebude klinom, ale spojnicou medzi Východom a Západom," dodal Magyar.



Mnohí účastníci zhromaždenia mávali maďarskými zástavami a v rukách držali plagáty s nápismi ako "Prebuďte sa Maďari" či "Sme pánmi svojej budúcnosti".



Péter Magyar je podpredseda mimoparlamentnej strany TISZA (Strana úcty a slobody), ktorá vznikla iba v apríli tohto roku, no rýchlo sa stala najsilnejšou opozičnou silou v Maďarsku, a líder jej kandidátky v eurovoľbách. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková.



Magyar bol ženatý s bývalou ministerkou spravodlivosti Judit Vargovou. Zastával funkcie vo vládnych inštitúciách a štátnych podnikoch, no vo februári sa názorovo rozišiel s premiérom Viktorom Orbánom.



Na sobotňajšom zhromaždení obvinil Orbána, že chce izolovať Maďarsko od Európy a zahnať ho do náručia Ruska. Ak by sa dostal do vlády, zaviedol by euro a snažil sa získať späť finančné prostriedky, ktoré EÚ zmrazila pre porušovanie zásad právneho štátu Orbánovou vládou.



Prieskumy verejnej mienky ukázali, že Orbánov Fidesz vo voľbách do EP jednoznačne zvíťazí a získa 11 - 13 mandátov. Strane TISZA prieskumy predpovedajú zisk šiestich až siedmich mandátov.



Poslanci Fideszu boli až do marca 2021 v skupine konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP). Jej líder Manfred Weber nedávno povedal, že stranu TISZA by rád videl v radoch EPP.



Fidesz vo voľbách do EP od vstupu Maďarska do EÚ pred 20 rokmi nikdy nezískal menej ako 40 percent hlasov. Žiadnej opozičnej strane sa od roku 2009 nepodarilo získať viac ako 20 percent hlasov.