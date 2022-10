Líder opozície privítal prvého britsko-ázijského premiéra Sunaka

Londýn 25. októbra (TASR) - Britský opozičný líder Keir Starmer v utorok ocenil, že v londýnskom sídle vlády na Downing Street 10 začína pôsobiť prvý premiér britsko-ázijského pôvodu. Povedal to na zasadnutí tieňového kabinetu, informovala tlačová agentúra DPA.



Starmer však zároveň Rishiho Sunaka kritizoval, pretože "nebude konať v prospech pracujúcich ľudí", uvádza sa vo vyhlásení britskej labouristickej strany. "Rishi Sunak za celý svoj život bojoval len v jedných voľbách (straníckeho) vedenia a 'nabila' ho Liz Trussová. Niet divu, že nechce bojovať v parlamentných voľbách," píše sa vo vyhlásení.



Starmer upozornil, že Sunak bude zrejme "bezohľadný". Svojmu tímu povedal: "Bodol Borisa Johnsona do chrbta, keď si myslel, že môže dostať jeho funkciu. A rovnako sa snaží teraz zaprieť svoju konzervatívnu minulosť z posledných rokov a posledných mesiacov a tvári sa, že je nová metla. Ale bol už ministrom financií v čase najnižšieho rastu spomedzi všetkých rozvinutých krajín, najvyššej inflácie a milióny ľudí sa trápili, čo urobia s účtami. A teraz má v pláne nechať milióny pracujúcich, aby zaplatili za to, že konzervatívci zničili ekonomiku."



Sunak bol ministrom financií od februára 2020 do júla 2022 vo vláde bývalého premiéra Johnsona.



Teraz sa stal 57. premiérom v dejinách Británie – a tretím v priebehu necelých dvoch mesiacov. Je prvým príslušníkom etnickej menšiny, ktorý prevzal tento úrad, a vo veku 42 rokov sa stal najmladším premiérom v Británii za uplynulé dve storočia.