Líder PiS Kazcyňski obhajoval postoj vlády k rozpočtu EÚ

Varšava 16. decembra (TASR) - Predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v stredu povedal, že zvrchovanosť Poľska si nemožno kúpiť za žiadnu sumu peňazí, informovala agentúra PAP.



Líder PiS, ktorý je zároveň vicepremiér a ktorého považujú za jedného z najvplyvnejších politikov v krajine, v rozhovore pre týždenník Gazeta Polska obhajoval postoj poľskej vlády k novému rozpočtu EÚ, píše PAP.



"Boli a sme odhodlaní brániť svoju zvrchovanosť," povedal Kaczyňski.



Poľsko podľa jeho slov nebude súhlasiť so zavedením opatrení, ktoré sú v rozpore s kultúrou a tradíciami tejto krajiny a na základe ktorých by sa muselo podriadiť "veľkým hráčom EÚ".



"Preto sme rokovali veľmi tvrdo a žiadali veľmi presne stanovené opatrenia s cieľom chrániť svoju slobodu," povedal a dodal, že Poľsko je pripravené "pokračovať na ceste nezhody" v súvislosti s rozpočtom Únie.



Varšava a Budapešť blokovali schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-27 a s ním spojeného plánu obnovy po koronakríze. Nesúhlasili s mechanizmom, na základe ktorého má byť vyplácanie fondov Únie viazané s dodržiavaním zásad právneho štátu.



Poľsku sa podľa Kaczyňského počas rokovaní podarilo ochrániť svoje slobody a zároveň si zabezpečilo rekordné sumy z fondov.



Rada EÚ minulý týždeň dosiahla s Poľskom a Maďarskom kompromisnú dohodu o odblokovaní rozpočtu. Európska komisia (EK) nebude nový právny mechanizmus prepájajúci eurofondy so zásadami právneho štátu implementovať dovtedy, kým nerozhodne Súdny dvor v Luxemburgu.