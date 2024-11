Líder poľskej opozičnej PiS má radosť z Trumpovho víťazstva

Varšava 6. novembra (TASR) - Líder poľskej opozičnej pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski sa teší z predpokladaného víťazstva republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa vo voľbách prezidenta USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Politici z PiS niekoľko dní pred utorkovými voľbami v USA vyjadrovali rozhodnú podporu republikánskemu prezidentskému kandidátovi, pričom pripomínali spoluprácu medzi Varšavou a Washingtonom počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, keď bola v Poľsku pri moci PiS.



Bývalý minister obrany Mariusz Blaszczak dokonca vyhlásil, že ak Trump vyhrá voľby, poľský premiér Donald Tusk by mal odstúpiť.



Blaszczak ako argument uviedol údajné napätie medzi poľskou centristickou vládnucou koalíciou a Trumpovým táborom či osobne medzi Trumpom a Tuskom, ktorý sa ako predseda Európskej komisie s vtedajším prezidentom USA nezhodol vo väčšine otázok – od bezpečnosti a obrany po obchod.



"Ak vyhrá Donald Trump, vláda vo Varšave by sa mala okamžite zmeniť, pretože Nemecko nie je schopné nás podporiť, pokiaľ ide o obranu, a Spojené štáty áno," vyhlásil Blaszczak s odkazom na názor svojej strany, ktorá Tuska označuje za "vazala Berlína".



"Niet pochýb o tom, že Tusk uprednostňuje nemecko-ruskú politiku vytlačenia USA z Európy. Z pohľadu Poľska je táto politika viac ako smrteľná," komentoval v stredu Blaszczakovo vyhlásenie Kaczyňski.



Výzvy na Tuskovo odstúpenie však Kaczyňski odmietol s tým, že o tom musí rozhodnúť vládna koalícia. Priznal však, že ak by strana PiS mala možnosť odvolať Tuska z postu premiéra, urobila by to.



Líder PiS komentoval aj Trumpove výroky o tom, že do 24 hodín ukončí vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, i tom, že Washington by mohol dotlačiť Kyjev do prímeria s Kremľom.



"Dúfam, že k tomu (koncu vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine) dôjde a že sa budú brať do úvahy záujmy a práva Ukrajiny," uviedol Kaczyňski. Dodal, že si nemyslí, že Trump vo svojich pokusoch ukončiť vojnu odovzdá Ukrajinu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.