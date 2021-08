Lídra Proud Boys odsúdili za zničenie vlajky hnutia Black Lives Matter

Washington 24. augusta (TASR) - Líder americkej extrémistickej skupiny Proud Boys, Enrique Tarrio, bol v pondelok odsúdený na päť mesiacov väzenia za podpálenie pútača hnutia Black Lives Matter (BLM/Na životoch černochov záleží), strhnutého z historického kostola Afroameričanov v centre Washingtonu. Uvedený trest dostal aj za prinesenie dvoch veľkokapacitných zásobníkov nábojov do hlavného mesta len niekoľko dní pred vypuknutím vzbury 6. januára. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Tarrio na súde vyhlásil, že "hlboko" ľutuje svoje činy, a označil ich za "vážnu chybu".



"To, čo som urobil, bolo nesprávne," povedal Tarrio na pojednávaní prostredníctvom videomosta.



Tarria zatkli, keď pricestoval do Washingtonu dva dni predtým, ako tisíce podporovateľov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa - vrátane členov krajne pravicovej skupiny Proud Boys - vtrhli do Kongresu a narušili oficiálne potvrdzovanie výsledkov novembrových prezidentských volieb. Tarriovi nariadili, aby sa zdržiaval mimo Washingtonu.



Polícia neskôr vysvetlila, že ho zatkla sčasti aj preto, aby stlmila možné násilie.



Úrady uviedli, že členovia Proud Boys vlani 12. decembra ukradli z metodistického kostola vo Washingtone pútač s nápisom "Black Lives Matter" a potom ho pomocou horľavej tekutiny a zapaľovača podpálili.



Tarrio zverejnil na svojom účte na sociálnej sieti Parler svoju fotografiu, na ktorej drží nehoriaci zapaľovač. O niekoľko dní sa v interview s denníkom The Washington Post priznal, že sa do podpaľovania pútača zapojil.



Keď polícia Tarria 4. januára zastavila na základe zatykača vydaného za zničenie pútača, našla v jeho taške dva nenabité zásobníky ozdobené logom skupiny Proud Boys. Tarrio podľa policajnej správy povedal, že predáva zásobníky a že tie, ktoré nesie, si kúpil zákazník.



Líder extrémistickej skupiny Tarrio sa minulý mesiac priznal k zničeniu majetku a k vlastneniu veľkokapacitných zásobníkov s nábojmi v štádiu pokusu.