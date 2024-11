Líder Republiky srbskej vyzval amerických Srbov, aby volili Trumpa

Sarajevo 4. novembra (TASR) - Líder bosnianskej Republiky srbskej (RS) Milorad Dodik v pondelok vyzval Srbov žijúcich v USA, aby volili republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Amerického exprezidenta nazval lídrom mieru, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu Balkan Insight.



Trumpov "návrat ku kormidlu v USA by znamenal návrat rozumnej a spravodlivej zahraničnej politiky, od ktorej závisí aj globálna stabilita", napísal Dodik na sociálnej sieti a amerických Srbov vyzval, aby ho v utorňajších voľbách podporili.



AFP pripomína, že podľa sčítania z roku 2020 žije v USA približne 180.000 etnických Srbov a viac ako 200.000 Američanov srbského pôvodu.



Proruský Dodik ako prezident RS dlhodobo agituje za odtrhnutie tejto entity od Bosny a Hercegoviny, za uplynulé dva roky však svoje úsilie ešte zintenzívnil. Na Dodika a ďalších bosnianskosrbských politikov sú preto uvalené americké a britské sankcie. Dodik taktiež pravidelne kritizuje veľvyslancov USA v Sarajeve pre ich údajné zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny.



Na margo Trumpa líder RS vyhlásil, že "pochopí situáciu v Bosne lepšie ako predchádzajúce administratívy v USA" a že "Trumpovo prvé funkčné obdobie ukázalo, že je prezidentom mieru, ktorý vedie svetovú politiku zodpovedne a berie do úvahy špecifiká všetkých strán". Dodal taktiež, že pod vedením Trumpa sa vzťahy medzi RS a USA zlepšia.



V rozhovore pre srbskú televíziu Prva Dodik minulý rok vyjadril ľútosť nad tým, že počas Trumpovej administratívy nevyhlásil nezávislosť RS. "Ak Trump opäť vyhrá, myslím, že by som neváhal," uviedol.



Americké voľby sa konajú v utorok. Trump sa v nich postaví viceprezidentke a kandidátke Demokratickej strany Kamale Harrisovej. Podľa predvolebných prieskumov sa očakáva vyrovnaný súboj.