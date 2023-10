Líder ruskej opozície Navaľnyj odsúdil zadržanie svojich právnikov

Moskva 17. októbra (TASR) – Väznený ruský politik Alexej Navaľnyj odsúdil zadržanie svojich troch právnikov počas súdneho procesu v jeho väznici. V utorok to uviedli ruské médiá prítomné na mieste, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Advokáti Vadim Kobzev, Alexej Lipcer a Igor Sergunin boli minulý týždeň zadržaní pre podozrenie zo spoluúčasti na vytvorení extrémistickej skupiny. V prípravnej väzbe zotrvajú najmenej do 13. decembra. Kobzev a Lipcer aktuálne zastupujú Navaľného, Sergunin bol jeho advokát v minulosti.



"Takýto postup je neslýchaný a nelegálny," vyhlásil Navaľnyj. "Nikto ku mne nemá prístup, som úplne odrezaný od informácií," dodal.



Považuje to za zostrujúcu sa kampaň proti sebe, čo dokazuje, že postup jeho právneho tímu v boji proti úradom je správny. Súd v lete Navaľnému predĺžil väzenie na 19 rokov.



Ruské úrady mimoriadne tvrdo zasahujú proti opozícii, no doteraz sa iba málokedy zameriavali na právnikov. V pondelok sa objavili obavy o osud ďalšieho z nich, Alexandra Fedulova, pretože ľudia z okolia Navaľného nemali o ňom informácie. Na druhý deň však vysvitlo, že utiekol z Ruska.



Navaľného onedlho presunú do trestaneckej kolónie so špeciálnym režimom. Ide o najprísnejší typ ruského väzenia vyhradený pre najťažších zločincov, kde bude mať výrazne obmedzený kontakt s rodinou a právnikmi.