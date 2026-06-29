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Líder šiitského hnutia Amal je proti dohode Libanonu s Izraelom

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Nabíh Barrí, archívne foto. Foto: FOTO TASR /AP

Barrího vyhlásenie prišlo v čase, keď viacerí libanonskí predstavitelia vyjadrujú odlišné postoje k textu dokumentu.

Autor TASR
Bejrút 29. júna (TASR) - Predseda libanonského parlamentu Nabí Barrí v pondelok vyhlásil, že rámcová dohoda dosiahnutá medzi Libanonom a Izraelom za sprostredkovania USA „nebude prijatá“, pričom argumentoval, že nechráni záujmy jeho krajiny. Informoval o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour, píše TASR.

Barrí vedie šiitské hnutie Amal - najsilnejšiu politickú stranu v Libanone - a je spojencom proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ktorého poslanec Hasan Fadlalláh už v piatok vyhlásil, že libanonské úrady nebudú môcť presadiť jej vykonávanie inak než rozpútaním občianskej vojny s podporou Spojených štátov.

Vo vyhlásení, ktoré v pondelok zverejnila strana Amal, Nabí Barrí zdôraznil: „Táto dohoda nebude prijatá a nebude implementovaná v jej súčasnej podobe“, pričom ju odsúdil ako „dohodu o ‚diktátoch‘, nie dohodu, ktorá zachováva práva Libanonu“.

Dohoda, podpísaná v piatok vo Washingtone pod záštitou Spojených štátov, má za cieľ pripraviť cestu pre „trvalý mier“ medzi Izraelom a Libanonom. Zahŕňa proces odzbrojenia Hizballáhu, ako aj posilnenie úlohy libanonského štátu na juhu krajiny.

Barrího vyhlásenie prišlo v čase, keď viacerí libanonskí predstavitelia vyjadrujú odlišné postoje k textu dokumentu. Prezident Džúzíf Awn nedávno uistil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že libanonský štát prevezme zodpovednosť za implementáciu dohody, a zároveň požiadal Washington, aby vyvinul tlak na Izrael, aby sa stiahol z oblastí, ktoré v južnom Libanone stále kontroluje.

Negatívny postoj Barrího, ústrednej postavy libanonskej politiky a politiky blízkeho Hizballáhu, zdôrazňuje hlboké vnútorné rozpory okolo tejto dohody. Jej odmietnutie zo strany Barrího by mohlo skomplikovať jej implementáciu a podkopať diplomatické úsilie vynaložené na dosiahnutie trvalej deeskalácie medzi Izraelom a Libanonom.
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