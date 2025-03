Líder víťaznej strany v Grónsku odmietol zámer USA kontrolovať ostrov

Nuuk 13. marca (TASR) - Pravdepodobný nový grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v stredu odmietol deklarované zámery amerického prezidenta Donalda Trumpa na prevzatie kontroly Grónska. Podľa Nielsena Grónčania musia mať možnosť sami rozhodnúť o svojej budúcnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Opozičná liberálna strana Demokrati na čele s lídrom Nielsenom zvíťazila v utorkových parlamentných voľbách na tomto autonómnom území Dánska, v ktorých porazila doterajšiu ľavicovú koalíciu.



Nielsen sa v stredu ohradil voči Trumpovi, ktorý minulý týždeň v americkom Kongrese vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko na ochranu svojich národných bezpečnostných záujmov a že očakáva, že ostrov "tak či onak získajú".



"Nechceme byť Američanmi. Nie, my nechceme byť Dánmi. Chceme byť Grónčanmi a v budúcnosti chceme nezávislosť," povedal Nielsen. "A chceme si sami vybudovať našu krajinu," dodal.



Grónsko podľa AP smeruje k nezávislosti prinajmenšom od roku 2009, keď vláda v Kodani uznala jeho právo na sebaurčenie podľa medzinárodného práva. Štyri z piatich hlavných strán vo voľbách podporili nezávislosť. Nezhodli sa však na tom, kedy a ako ju dosiahnuť.



Ostrov s 56.000 obyvateľmi je centrom medzinárodnej pozornosti odvtedy, čo Trump ešte pred návratom do Bieleho domu po prvýkrát vyjadril zámer o jeho získanie, píše AP.



Grónsko má dôležitý geostrategický význam a USA tam majú vojenskú základňu. Trump pôvodne odmietol vylúčiť vojenskú silu na získanie ostrova, čo znepokojilo mnohých Grónčanov. Svoj postoj neskôr zmiernil a vyhlásil, že bude rešpektovať vôľu miestnych obyvateľov, no je pripravený investovať "miliardy dolárov", ak sa pričlenia k Spojeným štátom.



Nároky USA na toto územie pritom odmietajú ako grónski, tak aj dánski politici, pričom podľa prieskumu verejnej mienky by za takúto zmenu bola len malá menšina obyvateľov.



Nielsen vyhlásil, že víťazstvo Demokratov bude pre Grónsko dobré. "Väčšina politikov chce, aby bolo Grónsko nezávislé," povedal. "Ale táto strana, ktorá vyhrala, nechce veci uponáhľať, takže všetko musí byť urobené správne," dodal.



Demokratov teraz čakajú rokovania o zostavení koalície. Podpredsedníčka Demokratov Anna Wangenheimová v stredu povedala, že liberálna strana je pripravená rokovať o novej koalícii so všetkými stranami.