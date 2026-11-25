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Líder východnej Líbye Haftar pricestoval na rokovania do Turecka
Občianskou vojnou sužovaná Líbya je dlhodobo rozdelená.
Autor TASR
Ankara 25. novembra (TASR) - Faktický líder správy východnej Líbye Chalífa Haftar bude v stredu v Ankare rokovať s viacerými vysokými predstaviteľmi Turecka. Návšteva sa uskutočňuje mesiac po tom, čo parlament východnej Líbye schválil dohodu z roku 2019 o vymedzení námorných hraníc medzi Líbyou a Tureckom v Stredozemnom mori. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie al-Džazíra.
Občianskou vojnou sužovaná Líbya je dlhodobo rozdelená. Východ je pod kontrolou vojenského veliteľa Haftara a západ ovláda medzinárodne uznávaná Vláda národnej jednoty (GNU) so sídlom v Tripolise.
Turecko bolo v minulosti hlavným podporovateľom GNA na západe. Keď Haftarove jednotky v roku 2019 obkľúčili Tripolis, Turecko sa rozhodlo zasiahnuť a poskytlo GNA vojenských inštruktorov a drony.
V uplynulých mesiacoch sa však vzťahy medzi Ankarou a vládou východnej Líbye sídliacou v Bengázi zlepšili. Koncom októbra Turecko hostilo predstaviteľov predstaviteľov rozdelenej Líbye s cieľom dosiahnuť zjednotenie krajiny. V sobotu sa šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan stretol aj s premiérom medzinárodne uznávanej vlády Líbye Abdalom Hamídom Dubajbom.
Podľa televízie al-Džazíra Haftara v Turecku sprevádzajú aj jeho synovia Chálid, ktorý je veliteľom generálneho štábu, a Balkásim, šéf Líbyjského fondu pre rozvoj a obnovu. Predpokladaný nástupca 83-ročného Haftara, jeho ďalší syn Saddám, do Turecka nepricestoval, keďže je na návšteve Kataru.
Saddám Haftar podľa al-Džazíry údajne zvažuje kandidatúru na post líbyjského prezidenta s podporou Washingtonu. Pod záštitou Massada Boulosa, hlavného poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre arabské a africké záležitosti, sa USA v súčasnosti snažia sprostredkovať návrh na rozdelenie moci medzi Tripolisom a Bengázi, na základe ktorého by sa Saddám Haftar stal predsedom Prezidentskej rady (PC) so sídlom v Tripolise.
Občianskou vojnou sužovaná Líbya je dlhodobo rozdelená. Východ je pod kontrolou vojenského veliteľa Haftara a západ ovláda medzinárodne uznávaná Vláda národnej jednoty (GNU) so sídlom v Tripolise.
Turecko bolo v minulosti hlavným podporovateľom GNA na západe. Keď Haftarove jednotky v roku 2019 obkľúčili Tripolis, Turecko sa rozhodlo zasiahnuť a poskytlo GNA vojenských inštruktorov a drony.
V uplynulých mesiacoch sa však vzťahy medzi Ankarou a vládou východnej Líbye sídliacou v Bengázi zlepšili. Koncom októbra Turecko hostilo predstaviteľov predstaviteľov rozdelenej Líbye s cieľom dosiahnuť zjednotenie krajiny. V sobotu sa šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan stretol aj s premiérom medzinárodne uznávanej vlády Líbye Abdalom Hamídom Dubajbom.
Podľa televízie al-Džazíra Haftara v Turecku sprevádzajú aj jeho synovia Chálid, ktorý je veliteľom generálneho štábu, a Balkásim, šéf Líbyjského fondu pre rozvoj a obnovu. Predpokladaný nástupca 83-ročného Haftara, jeho ďalší syn Saddám, do Turecka nepricestoval, keďže je na návšteve Kataru.
Saddám Haftar podľa al-Džazíry údajne zvažuje kandidatúru na post líbyjského prezidenta s podporou Washingtonu. Pod záštitou Massada Boulosa, hlavného poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre arabské a africké záležitosti, sa USA v súčasnosti snažia sprostredkovať návrh na rozdelenie moci medzi Tripolisom a Bengázi, na základe ktorého by sa Saddám Haftar stal predsedom Prezidentskej rady (PC) so sídlom v Tripolise.