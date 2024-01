Líderka AfD: Nemecko by mohlo usporiadať referendum o odchode z EÚ

Berlín 22. januára (TASR) - Spolupredsedníčka krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová tvrdí, že Nemecko by v budúcnosti mohlo nasledovať príklad Británie a usporiadať referendum o odchode z EÚ. Uviedla to v rozhovore pre noviny Financial Times (FT), ktorý bol zverejnený v pondelok, informuje agentúra DPA.



Scenár o "dexite", teda vystúpení Nemecka z Európskej únie, by podľa Weidelovej prichádzal do úvahy v prípade, ak sa krajnej pravici nepodarí presadiť výrazné reformy fungovania Únie.



V prípade, že v Nemecku ujme vlády AfD, bude presadzovať reformy EÚ, pričom sa zameria na odstraňovanie údajného "deficitu demokracie". Pokúsi sa tiež obmedziť právomoci Európskej komisie, ktorú Weidelová kritizovala ako nikým "nevolený exekutívny orgán".



"Ak ale reforma nebude možná, ak sa nám nepodarí znovu obnoviť suverenitu členských štátov EÚ, potom by sme mali nechať ľudí rozhodnúť tak, ako sa to stalo v Británii. A mohli by sme uskutočniť referendum o 'dexite', odchode Nemecka z EÚ," povedala Weidelová pre Financial Times.



Prieskumy verejnej mienky dlhodobo ukazujú, že veľká väčšina Nemcov podporuje Európsku úniu a nemá záujem o vystúpenie z nej. Británia odišla z EÚ po referende o brexite z júna 2016.



Ekonómka (44) Weidelová je spolupredsedníčkou AfD od roku 2022, spoločne s Tinom Chrupallom. Obaja zároveň šéfujú straníckemu parlamentnému klubu v Bundestagu.



Weidelovej vyjadrenie o možnom "dexite" zaznelo v období, keď Nemecko zasiahla vlna protestov proti AfD a ďalším krajne pravicovým zoskupeniam. Masové demonštrácie vypukli po zverejnení správy o tajnom stretnutí, na ktorom pravicoví extrémisti, vrátane zástupcov AfD, hovorili o plánoch na masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov".



V Nemecku, najmä v jeho východnej časti, zároveň v posledných mesiacoch narastajú preferencie AfD. Deje sa tak pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.