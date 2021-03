Líderka Hongkongu víta volebné reformy Pekingu

Hongkong 8. marca (TASR) - Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová v pondelok vyhlásila, že vedenie mesta "plne víta" reformu volebného systému, ktorý navrhol Peking a ktorý zvýši kontrolu čínskej ústrednej vlády nad miestnou politikou. Informovala o tom agentúra AP.



Čínski predstavitelia uviedli, že návrh zákona predložený čínskemu parlamentu bude znamenať, že prevažne propekinský osobitný volebný výbor, ktorý rozhoduje o lídrovi exekutívy Hongkongu, bude vymenúvať aj veľkú časť regionálneho parlamentu. Má to zaistiť, že mesto budú viesť "vlastenci".



Tento návrh už uplynulý týždeň kritizovali Spojené štáty i Európska únia.



V súčasnosti o polovici hongkonskej legislatívnej rady rozhodujú priamo voliči.



"Vo volebných systémoch sú medzery a existujú aj nedostatky v systémoch v Hongkongu. Plne chápem, že to nie je niečo, čo môže úplne vyriešiť vláda," povedala Lamová novinárom po návrate z Pekingu. "Som rada, že ústredné orgány znova uplatnili svoje ústavné právomoci, aby pomohli riešiť tento problém pre Hongkong."



Lamová dodala, že nemôže potvrdiť, či volebné reformy budú znamenať opätovný odklad hongkonských volieb. Tie už vlani v septembri zrušili a odložili o rok s odôvodnením, že si to vyžaduje koronavírusová pandémia.