< sekcia Zahraničie
Líderka taiwanskej opozície prijala pozvanie na návštevu Číny
Autor TASR
Tchaj-pej 30. marca (TASR) - Líderka hlavnej taiwanskej opozičnej strany prijala pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na návštevu v apríli, informovali v pondelok jej strana a čínske štátne médiá. Predsedníčka Kuomintangu (KMT) Čeng Li-wen, ktorá nastúpila do funkcie v novembri, trvá na stretnutí ešte pred jej oficiálnou cestou do USA, čo vyvolalo vo vnútri aj mimo jej strany kritiku, že je príliš pročínska, informuje agentúra AFP, píše TASR.
KMT presadzuje bližšie vzťahy s Pekingom, ktorý tvrdí, že Taiwan je jeho územím, a hrozí mu použitím sily na ovládnutie. Čeng „s radosťou prijala“ pozvanie viesť delegáciu do Číny, uviedla jej strana vo vyhlásení.
Čeng „sa teší na spoločné úsilie oboch strán o podporu pokojného rozvoja vzťahov medzi oboma stranami, na podporu spolupráce a prácu na mieri v Taiwanskom prielive a na väčšom blahobyte ľudí na oboch stranách,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Čínska tlačová agentúra Sin-chua uviedla, že delegácia navštívi „pevninskú Čínu“ od 7. do 12. apríla, ale nešpecifikovala, kde ani či sa Čeng stretne so Si Ťin-pchingom, čo verejne žiada.
Vo vnútri strany však panujú obavy, že stretnutie lídrov by mohlo vyvolať negatívnu reakciu voličov v regionálnych voľbách na Taiwane koncom tohto roka. Aj keď KMT dlhodobo podporuje priateľskejšie vzťahy s Pekingom, Čeng obvinila prezidentovu Demokratickú progresívnu stranu (DPP), že blokuje vládne plány obranných výdavkov v prospech Číny.
Taiwanský parlament v súčasnosti debatuje o návrhoch na špeciálne obranné výdavky, ktoré majú posilniť vojenské schopnosti ostrova proti prípadnému útoku Číny. Vláda prezidenta Laj Čching-teho navrhla výdavky vo výške 1,25 bilióna taiwanských dolárov (34 miliárd eur) na kľúčové obranné nákupy vrátane zbraní z USA, zatiaľ čo KMT chce vyčleniť 380 miliárd taiwanských dolárov na americké zbrane s možnosťou ďalších akvizícií.
Aj keď KMT podporuje silnejšiu obranu, Čeng minulý týždeň uviedla, že samotné zvýšenie vojenských výdavkov mier s Čínou neprinesie. „Musia byť aj politické kroky. Politické kroky sú... kľúčové,“ povedala.
Čína prerušila komunikáciu s Taiwanom na vysokej úrovni v roku 2016. Peking vníma aj Lajovu vládu ako „separatistickú“.
