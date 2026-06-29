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Líderka venezuelskej opozície Machadová sa chce vrátiť do vlasti
Z jej slov vyplynulo, že jej návrat súvisí s dvomi ničivými zemetraseniami, ktoré Venezuelu postihli pred niekoľkými dňami.
Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová plánuje návrat do vlasti. Líderka opozície v exile a nositeľka Nobelovej ceny za mier v nedeľu pre americkú televíziu Fox News povedala, že „nastal čas“, aby sa vrátila domov. Z jej slov vyplynulo, že jej návrat súvisí s dvomi ničivými zemetraseniami, ktoré Venezuelu postihli pred niekoľkými dňami, informovala agentúra DPA.
„Je mojou povinnosťou sprevádzať svoj ľud. Musíme byť spolu, objímať sa, smútiť a smútiť spolu,“ objasnila. Uviedla, že má v úmysle byť vo Venezuele čoskoro.
Pri dvoch zemetraseniach s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu postihli minulú stredu, zahynulo viac ako 1430 ľudí a tisíce ďalších boli zranené. Ďalšie stovky ľudí sú nezvestné alebo ešte stále uviaznuté pod ruinami domov.
Machadová už mesiace opakovane oznamuje, že sa chystá na návrat do vlasti. Podľa správy v denníku The New York Times však americká vláda považuje takýto rýchly návrat za nevhodný.
V decembri 2025 Machadová odcestovala z Venezuely, aby v Osle prevzala Nobelovu cenu za mier. Začiatkom januára Washington spustil vojenskú operáciu vo Venezuele, pri ktorej zajal vodcu Nicolása Madura. Od Madurovho zajatia vládne juhoamerickej krajine úradujúca prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá bola predtým Madurovou viceprezidentkou. Politická budúcnosť Venezuely zostáva neistá, konštatovala DPA.
„Je mojou povinnosťou sprevádzať svoj ľud. Musíme byť spolu, objímať sa, smútiť a smútiť spolu,“ objasnila. Uviedla, že má v úmysle byť vo Venezuele čoskoro.
Pri dvoch zemetraseniach s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu postihli minulú stredu, zahynulo viac ako 1430 ľudí a tisíce ďalších boli zranené. Ďalšie stovky ľudí sú nezvestné alebo ešte stále uviaznuté pod ruinami domov.
Machadová už mesiace opakovane oznamuje, že sa chystá na návrat do vlasti. Podľa správy v denníku The New York Times však americká vláda považuje takýto rýchly návrat za nevhodný.
V decembri 2025 Machadová odcestovala z Venezuely, aby v Osle prevzala Nobelovu cenu za mier. Začiatkom januára Washington spustil vojenskú operáciu vo Venezuele, pri ktorej zajal vodcu Nicolása Madura. Od Madurovho zajatia vládne juhoamerickej krajine úradujúca prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá bola predtým Madurovou viceprezidentkou. Politická budúcnosť Venezuely zostáva neistá, konštatovala DPA.