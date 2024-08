Líderka venezuelskej opozície vyzýva ľudí na mobilizáciu

Caracas 1. augusta (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová vyzvala v stredu svojich priaznivcov, aby sa "zmobilizovali" po tom, čo Nicolás Maduro vyhlásil, že zostane pri moci napriek tomu, že jeho víťazstvo v nedeľných prezidentských voľbách je všeobecne spochybňované.



Ako vo štvrtok pripomenula agentúra AFP, Machadovej status na sociálnych sieťach sa objavil v čase neistoty vo Venezuele po tom, ako bol Maduro vyhlásený za víťaza nedeľňajších prezidentských volieb - príslušné volebné úrady však nezverejnili podrobné výsledky, ktoré by toto tvrdenie potvrdili.



Opozícia tvrdí, že právoplatným víťazom volieb je jej kandidát Edmundo González Urrutia. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil s veľkým rozdielom hlasov ako to aj naznačovali predvolebné prieskumy verejnej mienky.



"Strávili sme mesiace budovaním robustnej platformy, ktorá by mohla obhájiť hlasovanie a nespochybniteľne preukázať náš triumf. Úspech sme dosiahli," uviedla Machadová, ktorá však vo voľbách kandidovať nemohla.



Machadová v statuse na sieti X napísala: "Teraz je na nás všetkých, aby sme potvrdili pravdu, ktorú všetci vieme. Zmobilizujme sa. Dokážeme to". Dodala, že "je čas dôverovať jeden druhému. Ostať aktívny a rozhodný".



Agentúra AP pripomenula, že mnohé krajiny vrátane Brazílie, Spojených štátov a Európskej únie požadovali od venezuelských úradov zverejnenie podrobných údajov, pričom Biely dom v stredu varoval, že trpezlivosť medzinárodného spoločenstva sa končí.



Maduro je "pripravený predložiť 100 percent záznamov". Vyhlásil to pred novinármi pred Najvyšším súdom, kde podal odvolanie proti tomu, čo označil za "útok proti volebnému procesu". Vyjadril súčasne rozhorčenie nad Machadovou a Gonzálezom Urrutiom, pričom vyhlásil, že "by mali byť za mrežami".



Po oznámení znovuzvolenia Nicolása Madura na tretie šesťročné funkčné obdobie vypukli v mnohých mestách Venezuely demonštrácie, ktoré bezpečnostné zložky potlačili silou - na rozohnanie davov použili aj slzotvorný plyn a uchýlili sa i k streľbe gumovými projektilmi.



Podľa Machadovej došlo k 177 zadržaniam a 11 "násilným zmiznutiam", zatiaľ čo generálny prokurátor Tarek William Saab povedal, že na protestoch bolo zatknutých 749 osôb, z ktorých niektoré môžu čeliť obvineniam z terorizmu.



Armáda nateraz informovala o jednom mŕtvom a 23 zranených vo svojich radoch. Mimovládne organizácie uvádzajú 11 mŕtvych, opozícia dokonca 16.



Tisíce ľudí sa na pokojných demonštráciách na podporu opozície zišli vo viacerých mestách opäť aj v utorok.



"Ponúkli sme režimu, aby demokraticky prijal svoju porážku a pokračoval v rokovaniach s cieľom zabezpečiť mierový prechod," napísala Machadová na sieti X. "Oni si však vybrali cestu represií, násilia a lží," konštatovala.



Tlačové agentúry pripomínajú, že opozícia doteraz na demonštrácie nevyzývala. Edmundo González Urrutia v pondelok dokonca povedal, že "demonštrácie" konané v tento deň neprispeli k dosiahnutiu "cieľa". Vyjadrenia Nicolása Madura však ukazujú, že sa nemieni vzdať moci, a opozícia, ktorá sa spoliehala na medzinárodný tlak, zmenila svoju stratégiu, konštatovala okrem iných aj AFP.