Líderky USA, EÚ a Nového Zélandu hovorili o výzvach, ktorým čelia ženy

Brusel 8. marca (TASR) - Tri z najvplyvnejších líderiek na svete - viceprezidentka USA Kamala Harrisová, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpili v pondelok pred Európskym parlamentom a vo svojich prejavoch upozornili na to, že pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a následné ekonomické a politické nepokoje vystupňovali výzvy, ktorým čelia ženy, keď požadujú rovnaké práva ako muži.



Harrisová vo svojom videopríhovore podľa agentúry AFP uviedla, že "zjednodušene povedané, náš svet zatiaľ nefunguje pre ženy tak, ako by mal".



Ochorenie COVID-19 podľa nej "ohrozuje zdravie, ekonomickú i fyzickú bezpečnosť žien na celom svete". Pripomenula, že "ženy súčasne tvoria 70 percent globálnej pracovnej sily v zdravotníctve, čím sa dostávajú do popredia a hrozí im riziko nákazy koronavírusom."



Dodala, že karanténne opatrenia súčasne znamenajú, že "ženy majú doma väčšiu záťaž pri starostlivosti o deti, vo dne v noci".



Premiérka Ardernová vyhlásila, že pred covidom "nebude bezpečná žiadna krajina, kým nebudú bezpečné všetky krajiny". Zdôraznila tiež, že vakcíny proti covidu musia byť dostupné 7,8 miliarde žien a mužov po celom svete.



Von der Leyenová, ktorá je prvou ženou na čele exekutívy EÚ, v príhovore spomenula aj svoj plán trvať na transparentnosti pri zamestnávaní i v oblasti mzdovej politiky a nabádala k odstráneniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.



Vo svojom príhovore vzdala tiež hold lekárkam a zdravotným sestrám a pochválila podnikateľky i matky detí v regiónoch s lockdownom, ktoré "sa museli naučiť najťažšiu a najúžasnejšiu prácu na svete bez podpory vonkajšieho sveta".