Lidl v ČR sťahuje 17,5 ton poľského mletého bravčového pre antibiotiká

Praha 8. októbra (TASR) - Štátna veterinárna správa (ŠVS) v Českej republike nariadila maloobchodnému reťazcu Lidl stiahnuť z predaja takmer 17,5 tony bravčového mletého mäsa, pochádzajúce z Poľska. Dôvodom je 60-násobne prekročený povolený limit pre antibiotiká. Informoval o tom portál idnes.cz, podľa ktorého mäso spracovala firma Maso Polička.



Podľa veterinárov by spotrebitelia mäso vôbec nemali konzumovať a majú ho vrátiť do predajní.



"Inšpektori ŠVS odobrali u výrobcu vzorky zo zásielky mäsového bravčového orezu dovezeného z Poľska. Následné vyšetrenie preukázalo vo vzorke výrazne nadlimitný obsah amoxicilínu. Detekovaná hodnota bola 60-krát vyššia ako povolený limit, ktorý je 50 mikrogramov na kilogram," uviedli veterinári. Do skladov Lidlu bol tovar vyexpedovaný 3. októbra.



Amoxicilín patrí do skupiny penicilínov a hoci má nízku toxicitu, u niektorých jedincov môže vyvolávať alergické reakcie, upozornil hovorca ŠVS Petr Majer.



Český portál pripomína, že to nie je jediný problém s poľskými potravinami v poslednom čase. Napríklad v lete veterinári varovali pred poľskou zmrzlinou Milka, ktorá obsahovala stopové množstvo karcinogénneho etylénoxidu.



Predvlani zaviedlo Česko od konca februára do konca marca mimoriadne opatrenia po náleze salmonely v zhruba 700-kilogramovej zásielke hovädzieho mäsa z Poľska a predchádzajúcemu nedostatočnému informovaniu o dovoze mäsa z bitúnku v poľskom Mazovskom vojvodstve, kde sa zabíjali choré kravy.