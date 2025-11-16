Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lídra ekvádorského gangu Los Lobos zatkli v Španielsku

Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pipo podľa prezidenta riadil nelegálne bane a kontroloval drogové trasy.

Autor TASR
Quito 16. novembra (TASR) - Ekvádorské orgány zatkli lídra jedného z najväčších drogových gangov Los Lobos. Wilmer Geovanny Chavarria Barre, známy ako „Pipo“, bol zatknutý v španielskej Malage v spolupráci s miestnou políciou. V nedeľu popoludní o tom informoval ekvádorský prezident Daniel Noboa. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.

Pipo podľa prezidenta riadil nelegálne bane a kontroloval drogové trasy. Jeho skupina fungovala rámci mexického kartelu Jalisco Nueva Generación. Z Ekvádoru už dávnejšie ušiel, pričom predstieral svoju smrť, zmenil si identitu a ukryl sa v Európe, odkiaľ si objedával vraždy svojich rivalov v Ekvádore.

Ekvádorský minister vnútra John Reimberg v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že Chavarria je zodpovedný za najmenej 400 vrážd a v rokoch 2011 až 2019 riadil z väzenia zločinecké operácie.

Prezident Noboa od nástupu do funkcie presadzuje stratégiu militarizácie s cieľom potlačiť násilie gangov v krajine, ktorá bola kedysi považovaná za jednu z najbezpečnejších v Latinskej Amerike. Analytici tvrdia, že zatýkanie vodcov gangov vyvolalo viac násilia a vrážd, keďže zločinecké skupiny teraz bojujú o moc.

Ekvádorčania zároveň v nedeľu hlasujú o tom, či opätovne povolia prítomnosť zahraničných vojenských základní v krajine. Prezident tvrdí, že sú kľúčové v boji proti organizovanému zločinu.
